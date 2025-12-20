金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人

金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。

金宇彬、申敏兒婚紗照公開（圖／翻攝自AM娛樂IG）

金宇彬、申敏兒於2015年因合作生情，同年七月公開戀情，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，進行35次化療，申敏兒暫停事業專心陪伴治療全程。金宇彬後來於2022年康復，以《我們的藍調時光》復出，上月20日，金宇彬以手寫信方式，告訴粉絲們自己即將結婚的消息，獲得廣大網友祝福。

經紀公司於婚禮當天下午曝光婚紗照，表示：「非常感謝大家為這對攜手展開人生重要新篇章的兩人，送上溫暖的祝福與支持。今後，申敏兒與金宇彬也將持續努力，作為演員以更好的表現回饋大家。謝謝大家。」同時也將於年末捐助3億韓元（約640萬）幫助弱勢。

據韓網報導，金宇彬和申敏兒的婚禮並未對外公開，金宇彬的好友李光洙將擔任婚禮主持人，摯友EXO都敬秀則是因工作在身無法到場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導