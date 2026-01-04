金宇彬、申敏兒婚禮同款香水！無花果香水推薦10款，Acqua di Parma成熱搜

向來低調卻始終被視為韓國演藝圈神仙眷侶的金宇彬與申敏兒，於本月 20 日在首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉辦不對外公開的婚禮。雖然儀式極為私密，仍有賓客分享婚禮花絮，其中不小心曝光的婚禮伴手禮更是引發話題！婚禮選用金宇彬私下愛用香水品牌 Acqua di Parma 旗下的「藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精」，這款清雅卻不失記憶點的味道，不只展現出兩位的好品味，也成為許多人選擇香水的首要考量。你也想擁有韓劇男女神同款香水嗎？以下 10 款無花果香水清單推薦給你。

金宇彬、申敏兒婚禮同款無花果香水！

婚禮上特別選擇Acqua di Parma 藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精作為婚禮伴手禮

過去金宇彬便曾在簽名會上分享，私下偏愛義大利百年香氛品牌 Acqua di Parma 藍色地中海系列香水，而這次在與申敏兒的世紀婚禮上也以相同系列品項為首選。婚禮上特別選擇Acqua di Parma 藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精作為婚禮伴手禮，低調且溫柔的香氣，完整兌現兩人細水長流的情感狀態，也讓這味無花果香成為多數人心中完美愛情的味道。

無花果香水推薦1：Acqua di Parma

Acqua di Parma 藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精/100ml，NTD9,800

這款香氣之所以能成為婚禮伴手禮的首選，關鍵在於它對「無花果」的詮釋低調且乾淨。前段柑橘帶出花草律動間的空氣感，讓無花果的奶香與鳶尾的粉質更顯乾淨；尾韻的木質與琥珀則提升了氣味的溫潤感，使留香更為持久，卻不顯成熟，是一款溫柔且耐聞的中性香。

無花果香水推薦2：Dior

Dior 香氛世家陽光假期香氛／100ml，NTD10,900

出自 Francis Kurkdjian 之手的陽光假期香氛，也是編輯最喜歡的香水之一。靈感啟發於迪奧先生與南法蔚藍海岸里維拉的邂逅，運用五月玫瑰、無花果的果實與綠葉，模擬出南法假期間徜徉於陽光、海風的愜意氛圍。整體香氣表現柔軟帶有溫度，很有記憶點。

無花果香水推薦3：Guerlain

嬌蘭 藝術沙龍 荒野甦醒淡香精/100ml，NTD13,600

相較過去的香氛創作，嬌蘭這款中性香水作品－荒野甦醒淡香精，將無花果表現得乾淨且帶點野性。這款作品將無花果放進熱帶叢林的語境中，讓果實的甜感與岩蘭草的濕潤土壤氣息並存。透過岩蘭草、零陵香豆和莎草層層堆疊，激發出無花果和鳳梨充滿活力的清甜特質。

無花果香水推薦4：Diptyque

Diptyque 希臘無花果淡香精Philosykos/75ml，NTD6,500

Diptyque 希臘無花果之所以能成為無花果香水的經典，正因為它呈現出果樹從果實到綠葉完整且純粹的模樣。葉片的青澀、樹幹的乾燥、果肉的奶香被全然地保留下來，氣味柔軟、溫潤卻極其真實，穿上身更會呈現出自帶低調體香般的親和力。

無花果香水推薦5：Jo Malone London

Jo Malone London 無花果與荷花香水/100ml，NTD5,850

Jo Malone London 筆下的無花果香水，則刻意淡化無花果的奶感，轉而強調水感與透明度。荷花的加入，讓整體氣味更輕盈，也更接近「體香感」，輕盈的香氛感受，就好似踏進古代巴比倫的空中花園，沉浸在花鳥美景之中，讓人放鬆。

無花果香水推薦6：Perfumer H

Perfumer H 無花果淡香精/50ml，NTD6,200

擅長模擬自然景物氣味的Perfumer H，旗下這款無花果淡香精，呈現出花果最真實、且帶有留白感的氣味輪廓。果實與玫瑰並行出現，卻不形成明顯花香，而是被雪松、黑胡椒與乳香收束成一種安靜、沉靜的嗅覺衝擊，不論穿在身上，還是置放於空間中都很顯氣質。

無花果香水推薦7：L'Artisan Parfumeur

L'Artisan Parfumeur 無花果淡香水/100ml，NTD6,450

作為無花果香香調發源者，L'Artisan Parfumeur這款作品至今仍被視為教科書等級。由 Olivia Giacobetti 創作，它將重心放在莖葉的綠意與被揉碎果實的氣味上，香氣表現更原始、純粹，富有草質感氣息，就連《六人行》女星麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、影后荷莉貝瑞（Halle Maria Berry）也是愛用者。

無花果香水推薦8：Byredo

Byredo 果園淡香精/100ml，NTD9,170

香氣表現前衛有個性張力的Byredo，旗下這款果園淡香精，將無花果的香氣置放於整座果園之中。多種果實的甜潤相互交疊，再以荳蔻辛香收尾，使整體氣味在甜潤與辛香、木質冷冽中取得平衡，是一款辨識度極高的果香作品。

無花果香水推薦9：Essential Parfums

Essential Parfums 白日無花果淡香精/100ml，NTD3,800

出自法國新生代香氛品牌Essential Parfums的無花果香氣作品，擁有對果實與草植最勻稱的香氣輪廓。它精準拿捏「日常」的穿香特質，將無花果的木質、奶感與葉綠層次清楚區分，再以紅茶與琥珀作為尾韻，整體表現溫雅不失個性，一上市便深獲台灣消費者喜愛。

無花果香水推薦10：AHRES

AHRES 聲韻淡香精 晨曦/50ml，NTD3,000

東京表參道生活保養品牌AHRES，對於香氛的創意總是讓人驚艷。「晨曦」選用無花果作為香氣主角，描繪出亞當和夏娃相遇時，在伊甸園那一棵結實累累的無花果樹。成熟果實的甜感與雪松的木質相襯，氣味既溫柔又帶有飽滿元氣，特別適合作為現代人的情緒媒介。

