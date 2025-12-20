金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了

記者陳宣如／綜合報導

韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。

韓國男星金宇彬（下）與申敏兒愛情長跑十年，今（20）日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG）

金宇彬與李光洙私交深厚，兩人多年來在公開活動中多次同台，私下亦保持良好交情，因此婚禮主持人由李光洙擔任並不令人意外。李光洙與新娘申敏兒之間同樣有合作與交情基礎，雙方今年曾一同出演Netflix影集《惡緣》，相關背景也讓外界對這場婚禮的陣容更加關注。

至於李光洙與李先彬，兩人的戀情於2018年對外公開，因戲劇合作結緣後發展為情侶。多年來，兩人雖鮮少高調談論感情，但相關互動仍不時成為話題。今年第46屆青龍電影獎中，李光洙與金宇彬一同擔任頒獎嘉賓，負責揭曉最佳導演獎，期間鏡頭捕捉到台下的李先彬，她朝舞台上的男友比出俏皮手勢，畫面被即時轉播至現場大螢幕後，引發觀眾席一陣歡呼，充滿粉紅泡泡的片段事後在網路上被廣泛轉傳。

李光洙（右）和李先彬（左）愛情長跑8年，感情甜蜜。（圖／翻攝自李善彬IG）

隨著金宇彬與申敏兒婚禮消息曝光，網友也將討論焦點延伸至李光洙與李先彬，不少人在社群平台留言表示「是不是該輪到這一對了」，也有人開玩笑提到「捧花會不會飛向李先彬」、「主持人是不是在提前熟悉婚禮流程」，相關玩笑式留言在網路上持續流傳，也讓討論熱度持續攀升。

