金宇彬婚宴！法師證婚揭申敏兒苦求菩薩情意深

這場備受矚目的婚禮在首爾新羅酒店舉行，現場賓客雲集，堪稱半個韓國娛樂圈都到場祝福。由摯友李光洙擔任婚禮司儀，為這對新人的大日子增添歡樂氛圍。

申敏兒當天的婚紗造型成為全場焦點。她身著來自黎巴嫩設計師Elie Saab 2026春夏新娘系列的高級訂製婚紗，價值近台幣百萬元。這款婚紗以心型領口設計，搭配浪漫立體花朵的3D薄紗與精緻蕾絲刺繡，歐根紗材質兼具垂墜感與挺度，腰間的蝴蝶結設計更突顯新娘優雅身段。配飾選用Louis Vuitton Galaxie系列百萬珠寶，手執象徵純潔與幸福歸來的鈴蘭捧花，整體造型唯美動人。

主婚人法輪法師在證婚詞中透露，申敏兒10多年來持續資助弱勢孩童，特別關注脫北者家庭，長期協助其子女適應校園生活。最令人動容的是，2017年金宇彬罹患鼻咽癌期間，申敏兒曾將供養米頂在頭上，親自走到慶州南山觀世音菩薩前，為金宇彬的健康誠心祈福。法師表示，正是這份超越宗教的真摯情感與陪伴，讓金宇彬逐漸重拾健康。

法師同時提醒這對新人，婚姻生活需要彼此尊重與包容，身為公眾人物更應承擔社會責任。兩人自2015年公開戀情，歷經金宇彬抗癌考驗，不離不棄的感情獲得各界祝福。婚禮當天，新人更捐贈3億韓元予慈善機構，展現善心。

