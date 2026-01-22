金宇彬婚禮沒邀他！抗癌恩人親曝「慘遭知名歌手背叛」真相掀韓網炸鍋

記者陳宣如／綜合報導

南韓演藝圈公認的「模範情侶」金宇彬與申敏兒於2025年末完成世紀婚禮，這場盛事原本被視為甜蜜收官，但近期卻因一段未被邀請的插曲，再度引發討論。健身教練梁致勝近日在節目中透露，當年金宇彬確診癌症時他曾前往探望並陪伴其復健，如今卻未收到婚禮邀請，背後原因也因此成為外界關注焦點。

金宇彬（左）、申敏兒（右）於2025年末完成世紀婚禮。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

在近期播出的KBS 2TV《末子show》中，梁致勝回憶，當年金宇彬確診癌症時，他第一時間前往探視，並在金宇彬家中設置臨時健身房，陪伴他透過運動逐步恢復健康。對此，梁致勝以平靜語氣表示：「總之，宇彬啊，恭喜你結婚了。」不過，他也坦言，自己並未被邀請參加金宇彬與申敏兒的婚禮。

梁致勝進一步說明，金宇彬在得知他因健身房倒閉而面臨經濟困境後，為避免讓他感到壓力或造成負擔，選擇沒有寄送婚禮邀請。這段話在節目中由他親口提及，成為外界討論的核心。

健身教練梁致勝在節目中坦言自己未收到金宇彬的婚禮邀請。（圖／翻攝自KBS 2《末子show》）

對此，韓國論壇上出現不同聲音。部分網友認為，即便金宇彬不希望讓對方負擔，也至少應以某種方式表達邀請意願；也有人指出，兩人多年來的交情若真深厚，未被邀請仍令人感到意外；另有網友則表示，金宇彬當年病情已是十年前的事情，且梁致勝目前已離開健身圈，婚禮邀請與否或許並不代表關係疏遠。整體而言，網友對此事的看法呈現兩極分歧。

金宇彬（左）與申敏兒（右）愛情長跑十年，男方抗癌成功後，兩人順利修成正果。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

此外，梁致勝也在節目中談到近年來遭遇的挫折與轉變。他透露，曾有一位「知名歌手」朋友加入其健身房事業，雙方曾共同擴展，開設多家分店，但後來他發現對方在背後進行不當行為。梁致勝指出，這位朋友曾以他生日名義向其他教練收取高額「禮金」並私自挪用，讓他在信任崩壞的同時，也承受沉重的經濟損失。

而在經歷健身房倒閉與信任危機後，梁致勝表示自己並未沉溺於低潮，而是選擇轉換職場方向。他透露已決定加入一家物業管理公司，負責大型建築與社區中心的管理工作，迎接新的職涯階段。此消息在節目中獲得現場嘉賓的掌聲與鼓勵。

