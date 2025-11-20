金宇彬情牽申敏兒！交往10年「宣布結婚喜訊」下月首爾辦婚宴

金宇彬、申敏兒12/20完婚。（左圖／翻攝自金宇彬IG、右圖／翻攝自申敏兒IG）

韓國男星金宇彬與申敏兒終於修成正果，兩人因2015年拍攝廣告相識，交往長達10年後，於20日宣布結婚喜訊。金宇彬透過親筆手寫信向粉絲公開此消息，表達將與長期戀人共組家庭的心願。據傳，這對新人將於下個月在首爾舉行婚禮，雖然婚禮過程不對外公開，但已收穫網友們滿滿的祝福與支持。

金宇彬、申敏兒12/20完婚。（左圖／翻攝自金宇彬IG、右圖／翻攝自申敏兒IG）

金宇彬與申敏兒的愛情故事始於2015年，當時兩人因合作拍攝廣告而相識。在被媒體爆出緋聞時，金宇彬選擇大方認愛，展開了他們長達10年的戀情。在這段感情中，兩人一起經歷了許多人生的重要關卡和挑戰。

廣告 廣告

特別是在2017年，金宇彬宣布罹患鼻咽癌，當時他正處於事業的高峰期，不得不全面停工接受治療。在這艱難時刻，申敏兒第一時間透過公司表示正在幫助金宇彬接受治療，並始終不離不棄地陪伴在他身邊，展現了堅定的愛與支持。

金宇彬與申敏兒2015年拍廣告相識熱戀。（圖／翻攝自網路）

金宇彬曾在節目中談到抗癌經歷時表示，他已經不記得當時有多痛苦，那段經歷雖然強烈，但在他的人生中從未經歷過那種痛苦，而剩下的都是美好的，包括愛他的人以及他愛的人。在抗癌期間，金宇彬經歷了35次化療，申敏兒一路相伴，兩人的感情在這10年間終於開花結果。

金宇彬在親筆信中寫道，他將與長時間交往的戀人共組家庭，希望大家能夠支持他們，讓他們接下來的路可以繼續溫暖地走下去。據悉，金宇彬的婚禮將於12月20日在首爾舉行，婚禮雖不會對外公開，但全網的祝福依舊為這對新人送上。

值得一提的是，就在宣布婚訊前一天，金宇彬還曾在19日盛大舉辦的青龍獎上擔任頒獎人，與李光洙一同登台，當時無人料到隔天他就會公布這個重大喜訊。

更多 TVBS 報導

最完美愛情！金宇彬停工2年艱難抗癌 申敏兒「不離不棄」相伴守候

香港直擊！玄彬、朱智勛、池昌旭、李棟旭帥氣現身Disney+發布會

「與她約定共度一生」2PM玉澤演將成人夫 明年春天完婚

跨海訪問／金宇彬曾罹癌「傾訴1心願」 秀智跟宋慧喬搶人：真有趣

