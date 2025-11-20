金宇彬愛情長跑10年 娶回申敏兒

金宇彬與申敏兒將於12月20日在首爾結婚，婚禮不公開。（翻攝金宇彬、申敏兒IG）

韓星金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，終於決定攜手步入家庭。今（20日）金宇彬親自在官方俱樂部留言，向一路支持他的粉絲公開宣布：「我要結婚了。」金宇彬想把這項喜訊最先告訴「Wooribin」（粉絲名），並表示：「要和長時間一起走過來的那位戀人組成家庭，一生一起走。」他感謝粉絲多年以來的支持，希望大家能為兩人未來送上祝福，也溫柔提醒粉絲注意健康，承諾很快再向大家問候。

金宇彬與申敏兒因為2015年一起拍服飾廣告來電。（網路圖片）

金宇彬與申敏兒的緣分始於2015年代言廣告合作，被拍到約會後雙方大方認愛，從此展開公開戀愛。不過他們始終保持低調，不常公開談論對方，但重要時刻總能看到彼此的身影；尤其2017年金宇彬確診鼻咽癌時，毅然決然全面停止活動、投入治療，申敏兒選擇站在他身邊，默默陪伴，金宇彬期間接受35次放射線治療，申敏兒也暫停接拍戲劇作品，甚至多次被拍到出入醫院。

停工近2年半，金宇彬在2019年末的第40屆青龍電影獎以頒獎嘉賓身分公開亮相，並漸漸回歸工作，兩人也被多次目擊一起旅行、約會，還曾一起到澳洲散心；金宇彬加入與申敏兒相同的經紀公司後，2022年兩人一同出演《我們的藍調時光》，雖然戲裡不是演一對戀人，但僅是同一部戲也讓粉絲相當激動。

如今關係走到第10年，他們終於決定攜手邁向下一階段，並將於12月20日在首爾舉行低調婚禮，只邀請雙方家人與親友參加。經紀公司發聲明表示，兩人是在長久交往、累積深厚信任後做出結婚決定，期盼外界能給予祝福。

