金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。
41歲的申敏兒不僅人美心善被封「天使女友」，41歲看起來卻像21歲般的逆天童顏，她的凍齡祕訣也隨之曝光！
看更多：普洱茶能減重、降血糖？三個月改善代謝症候群 醫警告「這特徵」千萬別喝
挺過11年抗癌路！金宇彬親筆信告白：我要結婚了
金宇彬與申敏兒2015年因合作廣告結緣，大方認愛後，2017年金宇彬卻不幸罹患鼻咽癌，全面停工治療，申敏兒始終不離不棄守護，如今兩人修成正果。金宇彬在信中寫道：「我會和陪伴我很久的人組建家庭，攜手共度餘生。」真摯的告白讓粉絲紛紛獻上祝福。
溫柔肌膚的祕密：獨創「紗布洗臉法」養出水嫩肌
身為乾性敏感肌，申敏兒的保養哲學是「返璞歸真」。她私下幾乎素顏，讓肌膚充分呼吸。在清潔上，她獨門「紗布洗臉法」，先將溫和的洗面乳搓出細緻泡沫，再用柔軟的嬰兒紗布巾沾濕，輕柔地在臉上畫圓按摩。
利用溫柔畫圓的動作，既能帶走老廢角質，又不傷害嬌嫩的肌膚，洗後趁著水氣未乾，立刻擦上保濕霜，將水分牢牢鎖住。
告別晨間浮腫！冰敷鎮定與維生素C的內外夾攻
每天早晨，申敏兒會用冰毛巾或美容儀為肌膚「開機」。不僅喚醒睡眼惺忪的自己，更有效鎮定肌膚、消除水腫，讓後續妝容更服貼。
由內而外的保養，她則仰賴「維生素C」。除了多喝水、多吃水果，她也會適時補充維生素C保健食品，為肌膚注入滿滿的抗氧化能量，養出透亮好氣色。
祕密武器「普洱茶」！中醫師揭開刮油去濕的養生智慧
申敏兒的凍齡祕密，還藏在一杯溫潤的「普洱茶」裡。2014年她因拍電影《慶州》接觸到茶道，便愛上這款能內調外養的茶飲。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容醫師大讚，普洱茶不僅咖啡因較低不影響睡眠，更能有效「刮油去濕」，對於清除血液雜質、改善痰濕型肥胖與水腫都有極佳效果，甚至在中醫臨床上被當成治療高血脂的藥材使用。
刮油去脂、助減重： 普洱茶能「去痰濕」，對於許多痰濕型的肥胖很有幫助。
抗氧化、護心血管： 富含茶多酚與兒茶素，有助於維持血管彈性、清除血液雜質。
消水腫： 對於體內濕氣重、容易水腫的體質有很好的改善效果。
養胃助消化： 能改善消化不良的問題。
看更多：50歲梁詠琪凍齡像少女！親授2招「逆生長祕訣」中醫讚：連5臟都保養到
普洱茶怎麼喝才對？中醫師的「加料」減重升級版
想跟著申敏兒喝普洱茶養生？吳宛容醫師建議，一天700c.c.為限，並在「飯後半小時」飲用，避免空腹傷胃。想讓效果加倍，可以試試這個「減重升級版」茶飲：
材料：
普洱茶3-5錢、荷葉5錢、山楂2錢。
功效：
荷葉與山楂能加強去油解膩的效果。
護眼加分版：
若常眼睛乾澀，可再加入3錢有機菊花，有益睛明目之效。吳宛容說，台灣銅鑼販售的有機菊花的品質就非常好，民眾可以多選購。
不過醫師也提醒，普洱茶雖好，但有胃酸逆流問題的人要小心飲用。在中醫臨床上，普洱茶甚至會被當成「藥材」，用來治療高血脂等疾病，可見其強大的養生功效。
看更多：李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
◎ 圖片來源／翻攝自申敏兒IG
◎ 諮詢專家／吳宛容中醫師
更多健康2.0報導
「痰液堆積」恐阻塞呼吸道！醫揭4大預防關鍵 讓呼吸道更清爽
吃麵包怕血糖飆？醫曝「1神物」配麵包吃，飯後血糖值竟降30%
女星靠蘋果瘦10公斤 研究曝：蘋果的奇效不是減肥，是把1數值變漂亮
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供 電波拉提是坊間醫美目前流行的微整好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 63
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 127
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 82
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 113
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 123
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 80
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 36
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 78
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 91
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 16 小時前 ・ 17
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 12
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 90
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 23 小時前 ・ 419