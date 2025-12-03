金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。

41歲的申敏兒不僅人美心善被封「天使女友」，41歲看起來卻像21歲般的逆天童顏，她的凍齡祕訣也隨之曝光！

看更多：普洱茶能減重、降血糖？三個月改善代謝症候群 醫警告「這特徵」千萬別喝

挺過11年抗癌路！金宇彬親筆信告白：我要結婚了

金宇彬與申敏兒2015年因合作廣告結緣，大方認愛後，2017年金宇彬卻不幸罹患鼻咽癌，全面停工治療，申敏兒始終不離不棄守護，如今兩人修成正果。金宇彬在信中寫道：「我會和陪伴我很久的人組建家庭，攜手共度餘生。」真摯的告白讓粉絲紛紛獻上祝福。

廣告 廣告

溫柔肌膚的祕密：獨創「紗布洗臉法」養出水嫩肌

身為乾性敏感肌，申敏兒的保養哲學是「返璞歸真」。她私下幾乎素顏，讓肌膚充分呼吸。在清潔上，她獨門「紗布洗臉法」，先將溫和的洗面乳搓出細緻泡沫，再用柔軟的嬰兒紗布巾沾濕，輕柔地在臉上畫圓按摩。

利用溫柔畫圓的動作，既能帶走老廢角質，又不傷害嬌嫩的肌膚，洗後趁著水氣未乾，立刻擦上保濕霜，將水分牢牢鎖住。

告別晨間浮腫！冰敷鎮定與維生素C的內外夾攻

每天早晨，申敏兒會用冰毛巾或美容儀為肌膚「開機」。不僅喚醒睡眼惺忪的自己，更有效鎮定肌膚、消除水腫，讓後續妝容更服貼。

由內而外的保養，她則仰賴「維生素C」。除了多喝水、多吃水果，她也會適時補充維生素C保健食品，為肌膚注入滿滿的抗氧化能量，養出透亮好氣色。

祕密武器「普洱茶」！中醫師揭開刮油去濕的養生智慧

申敏兒的凍齡祕密，還藏在一杯溫潤的「普洱茶」裡。2014年她因拍電影《慶州》接觸到茶道，便愛上這款能內調外養的茶飲。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容醫師大讚，普洱茶不僅咖啡因較低不影響睡眠，更能有效「刮油去濕」，對於清除血液雜質、改善痰濕型肥胖與水腫都有極佳效果，甚至在中醫臨床上被當成治療高血脂的藥材使用。

刮油去脂、助減重： 普洱茶能「去痰濕」，對於許多痰濕型的肥胖很有幫助。 抗氧化、護心血管： 富含茶多酚與兒茶素，有助於維持血管彈性、清除血液雜質。 消水腫： 對於體內濕氣重、容易水腫的體質有很好的改善效果。 養胃助消化： 能改善消化不良的問題。

看更多：50歲梁詠琪凍齡像少女！親授2招「逆生長祕訣」中醫讚：連5臟都保養到

普洱茶怎麼喝才對？中醫師的「加料」減重升級版

想跟著申敏兒喝普洱茶養生？吳宛容醫師建議，一天700c.c.為限，並在「飯後半小時」飲用，避免空腹傷胃。想讓效果加倍，可以試試這個「減重升級版」茶飲：

材料：

普洱茶3-5錢、荷葉5錢、山楂2錢。

功效：

荷葉與山楂能加強去油解膩的效果。

護眼加分版：

若常眼睛乾澀，可再加入3錢有機菊花，有益睛明目之效。吳宛容說，台灣銅鑼販售的有機菊花的品質就非常好，民眾可以多選購。

不過醫師也提醒，普洱茶雖好，但有胃酸逆流問題的人要小心飲用。在中醫臨床上，普洱茶甚至會被當成「藥材」，用來治療高血脂等疾病，可見其強大的養生功效。

看更多：李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招

◎ 圖片來源／翻攝自申敏兒IG

◎ 諮詢專家／吳宛容中醫師

更多健康2.0報導

「痰液堆積」恐阻塞呼吸道！醫揭4大預防關鍵 讓呼吸道更清爽

吃麵包怕血糖飆？醫曝「1神物」配麵包吃，飯後血糖值竟降30%

女星靠蘋果瘦10公斤 研究曝：蘋果的奇效不是減肥，是把1數值變漂亮



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章