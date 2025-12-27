金宇彬新婚又行善！樂捐200份聖誕禮送病童 超暖手寫信網看哭

金宇彬趁著耶誕節準備了禮物送給病童，還附上親手寫的卡片，獻上溫暖祝福。翻攝IG@____kimwoobin、翻攝NAVER

剛新婚的金宇彬超暖事蹟又被公開！上週六（20日）與申敏兒大婚的他，趁著聖誕節再做善事，捐了200組聖誕禮物給病童，還附上超有溫度的手寫信，讓病童與家屬十分感動。

金宇彬當聖誕老人暖送禮

金宇彬早在2022年起，就持續向首爾峨山醫院的兒童病房送上聖誕禮物，今年也不例外，他準備了200套裝有繪畫組、圍巾、親筆信的大禮包，還附上手寫信寫著，「希望這個聖誕節也能再次迎來奇蹟，祈禱2026年只有更健康、更幸福的事情發生，加油！」文末還畫上愛心，署名金宇彬，獻上誠摯又暖心的祝福。

金宇彬趁著耶誕節為病童送禮物，用手寫信獻祝福。翻攝NAVER

金宇彬準備了畫畫組合。翻攝NAVER

金宇彬、申敏兒夫妻結婚不忘捐錢

金宇彬除了向病童獻愛心，2014年起更持續以匿名方式捐助低收入戶的青少年，甚至是與申敏兒結婚當天，也同步宣布趁歲末年終捐出3億韓元（約新台幣640萬元）善款，蔚為佳話。

金宇彬（左）與申敏兒新婚當日才宣布合體樂捐3億韓元。翻攝NAVER



