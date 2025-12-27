金宇彬暖舉再+1！與申敏兒婚前才捐3億 聖誕悄送禮給200名病童

記者林汝珊／台北報導

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在經歷10年愛情長跑後，20日晚間於首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉行非公開婚禮，正式結為夫妻。近日金宇彬再送出聖誕禮物給病童，暖心舉動再加一。

據韓媒《NEWS1》報導，金宇彬近期悄悄前往首爾峨山醫院兒童病房，送出繪畫套組、圍巾等驚喜禮物，約有200名病童收到禮物，度過溫馨的聖誕節。據悉，金宇彬已連續四年進行這樣的活動，一名病童家屬分享了金宇彬寫給孩子的訊息：「希望這個聖誕節能再次發生奇蹟，也祈願2026年只有更健康、更幸福的事發生，宇彬叔叔。」

廣告 廣告

申敏兒、金宇彬婚前才捐3億。（圖／翻攝自IG）

此外，在12月20日與申敏兒舉行婚禮前，金宇彬與申敏兒也向韓林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院及好朋友們等多個機構捐出共3億元韓幣，將暖心善意傳遞出去，消息一出引發熱議。

更多三立新聞網報導

創破億點擊！樋口愛首登台跨年「這裡開唱」兌現承諾喊話吃夜市美食

玄彬罕談3歲兒！超強基因認證 被誇「最漂亮寶寶」他害羞笑了

輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行

王ADEN臭臉翻車！黑歷史被挖 聞小S頭髮喊「女人味」她反應曝光

