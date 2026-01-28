金宇彬甜娶申敏兒！大咖星友現身5分鐘快閃離場 霸氣證實包百萬紅包

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國演藝圈的模範情侶金宇彬、申敏兒愛情長跑11年終於修成正果，上個月舉辦婚宴時，原訂D.O.（都敬秀）要出席且獻唱祝歌，但卻因為撞期團體EXO活動而取消，近日，D.O.在節目中被逼問包給金宇彬的紅包金額，他也霸氣公開了。

D.O.近日登上朴明洙的YT節目《Halmyungsoo》，分享了參加金宇彬婚禮的細節，沒想到竟當場被追問紅包金額，對此，D.O.證實包了100萬韓元（約台幣2.2萬元），讓來賓們都驚呼不已，不只遠超過韓國婚宴的紅包行情，更展現他跟金宇彬的好交情。

事實上，D.O.雖然因為頒獎典禮而無法留下參加金宇彬婚宴，不過據韓媒報導，他仍在婚宴開始前親到現場給予祝福，僅停留5分鐘便匆匆離場，滿滿的心意一度掀起大批網友討論。

D.O.證實包100萬給金宇彬。（圖／翻攝自YouTube）

