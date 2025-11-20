金宇彬甜蜜報喜「對，我要結婚了」！和申敏兒愛情長跑10年 12/20舉辦婚禮
南韓演藝圈長跑情侶金宇彬與申敏兒，終於在交往近10年後迎來好消息。兩人所屬的AM Entertainment 20日發布聲明，宣布兩位演員已決定成為彼此的終身伴侶，並將在12月20日於首爾某處舉辦非公開婚禮，僅邀請雙方家人、親戚及少數親友出席。
金宇彬稍早也在官方粉絲社區親筆寫信，第一時間向粉絲分享喜訊。他在信中說，因為一直受到粉絲無條件的支持，希望能親口告訴大家：「對，我要結婚了。和長時間一路陪伴著我的那位，一起建立家庭、一起往前走。」他也拜託粉絲，希望未來能繼續為兩人送上祝福，「我會非常感謝。」在信的最後，他不忘叮嚀粉絲注意健康，並承諾不久後會再次問候大家：「直到再見的那天，都要平安又開心地過日子。」
AM Entertainment則在聲明中表示，兩人多年來以深厚信任為基礎做出人生重要決定，未來也會繼續專注在演員工作上，回應大眾多年來的支持。
金宇彬與申敏兒在2015年公開戀情，是韓國娛樂圈代表性的長壽情侶。在金宇彬罹患鼻咽癌、接受治療的艱難時期，申敏兒始終陪伴在側，也讓這段感情被不少人視為正面典範。
金宇彬親筆信全文
Wooribin的各位大家好，我是金宇彬。
最近過得還好嗎？天氣突然變冷，希望大家注意保暖，不要感冒。
今天想把這個消息最先告訴一直以來毫不保留給我愛與支持的Wooribin，所以提筆寫下這封信。
對，我要結婚了。和長時間一路陪伴著我的那位，一起建立家庭、一起往前走。
若你們願意為我們未來的路送上溫暖的祝福，我會非常感謝。
在我們再次見面問候之前，請大家都保重身體、每天都開開心心！我很快會再和大家見面。
一直以來都非常感謝你們，Wooribin。
延伸閱讀
雙向救贖的愛情最甜！申敏兒息影陪金宇彬抗癌 9年姊弟戀盼來曙光
其他人也在看
姊妹聯手翻新生活樣貌，22坪木質感現代宅成就自在新篇章
從小一起長大，同樣抱持獨身主義的姊妹倆，這次相約捨離老家透天厝搬入新大樓同居，情感深厚的她們期盼從喧鬧走向寧靜，從繁冗轉向自在從容，成為彼此成為未來歲月最溫柔的依靠。歐德設計師許密純深入理解需求，運用細膩的材質語言、圓潤流暢的弧形與低彩度色調，在「簡約現代」與「溫潤木質」間巧妙平衡。在有限的空間條件下，精準滿足日常需求，以堅實有序的機能，構築最柔軟的人生轉場。設計家 ・ 19 小時前
中華汽車國產雙雄搶攻市場 明年營運看旺
中華（2204）汽車今日召開法說會，中華汽車副總錢經武表示，J-SPACE輕型商用車累計訂單已超過1萬8000輛，銷售達成率超過原來的預期，睽違9年的國產小型休旅車XFORCE將於年底上市，法人預估，在J-SPACE和XFORCE雙雄挹注下，中華汽車明年營運看旺。自由時報 ・ 14 小時前
「韓娛最美情侶」金宇彬、申敏兒修成正果！她陪他挺過2年抗癌路
南韓演藝圈模範情侶金宇彬、申敏兒今（11/20）宣布喜訊，兩人將於12月20日在首爾舉行非公開婚禮，結束長達10年的愛情長跑。消息曝光後，全球粉絲都湧入留言祝福，直呼「終於等到這一天」。太報 ・ 15 小時前
金宇彬、申敏兒交往10年宣布結婚了！攜手度過抗癌時期 婚禮在年底
韓國人氣演員金宇彬與同為演員的女友申敏兒愛情長跑10年，今（20）日迎來好消息，兩人終於要結婚了。金宇彬親自向粉絲傳達婚訊，表示「與陪伴我走過漫長歲月的那位伴侶，我們決定組成家庭、攜手邁向新的旅程」。台視新聞網 ・ 16 小時前
恭喜！金宇彬、申敏兒宣布結婚 愛情長跑11年修成正果
南韓人氣演員金宇彬與申敏兒交往11年，今(20)日宣布結婚喜訊，金宇彬也寫下親筆信表示「我要結婚了，與陪伴我很久的戀人組成家庭，一起共度餘生。」而根據韓媒報導，兩人預計在12月20日舉辦婚禮，將以非公...華視 ・ 17 小時前
女星宣布再婚「對象是前夫」！離婚2年仍住一起 認了放不下：我的心很誠實
十億身家女星王宥忻19日迎來生日，也同時投下一顆震撼彈——與前夫翁承旭（翁總）再度步入婚姻。姊妹淘 ・ 15 小時前
朴敘俊回歸浪漫喜劇 再現初戀心動瞬間
記者王丹荷／綜合報導 繼《金秘書為何那樣》後，韓劇男神朴敘俊暌違7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》搭檔以《魷魚遊戲2》中率性短髮與鼻環造型爆紅的元志安，描青年日報 ・ 1 天前
中國女冒充菲籍當上市長！涉人口販運逃亡被捕 法院判刑出爐
即時中心／温芸萱報導菲律賓法院今（20）日宣判，中國籍女子郭華萍（Alice Guo）因涉及人口販運案，與7名共犯被判無期徒刑。據了解，郭華萍曾假冒菲律賓籍，當上班班市（Bamban）市長，但法院指出她不具選舉資格。檢方調查，她監管的網路博弈園區強迫700多名員工從事詐騙工作，國籍涵蓋台灣、菲律賓、中國、越南等。案發後郭華萍曾潛逃海外，2024年9月於印尼被捕並引渡返菲。民視 ・ 17 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 愛情長跑10年「挺過鼻咽癌低潮」
36歲金宇彬與41歲的申敏兒自2015年5月交往至今，戀愛關係已長達10年。而金宇彬今日下午在自己的粉絲俱樂部上傳親筆信，他寫道，想把好消息最先傳達給毫不吝嗇給予關愛和支持的「我們『彬』（粉絲名）們」。金宇彬表示，「是的，我要結婚了。與相伴已久的戀人組成家庭，現在決...CTWANT ・ 17 小時前
「特別甜的中年夫妻」爆離婚？唐嫣、羅晉被點名分居登熱搜
大陸娛樂圈昨（18）日突傳離婚震撼彈，一則聲稱「圈內人士爆料」的貼文在網路上瘋傳，指有一對「以甜蜜著稱的中年夫妻其實早已離婚」。造咖 ・ 1 天前
金宇彬要結婚了！申敏兒陪他走過抗癌低潮 11年愛情長跑修成正果
南韓演員金宇彬因為拍攝廣告工作認識現任女友申敏兒，自從兩人被爆出戀情後，從2015年開始，愛情長跑多年，甚至在金宇彬罹患鼻咽癌時，申敏兒也始終陪伴在旁，兩人一起走過艱難的抗癌時光，雖然金宇彬和申敏兒相當低調，但也經常被目擊一起約會、為彼此的作品應援。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
AI助攻貿易順差 台灣第3季國際收支創歷史3新高
（中央社記者潘姿羽台北20日電）AI狂潮來襲，助攻台灣今年第3季國際收支續寫亮眼紀錄，經常帳順差衝上458.4億美元，創歷史新高，其中商品貿易順差、出口，也均創歷史新高。中央社 ・ 13 小時前
丹麥82歲前國會議員新書 籲加強挺台、檢討對中政策
（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）今年82歲的丹麥前國會議員費雪出書，表達對台灣的堅定支持，希望藉此讓更多丹麥人認識台灣，並呼籲丹麥政府檢討對中政策，加強對台支持。中央社 ・ 12 小時前
交往10年 金宇彬申敏兒下月完婚
本報綜合外電報導 韓國演員情侶檔金宇彬、申敏兒宣布愛情長跑十年後步入婚…中華日報 ・ 10 小時前
薔薔爆《黑澀會》偷竊慣犯 揭身分：大家都知道
薔薔加入Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》後增添許多話題，她在今（20日）播出的「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」驚吐以前在錄製《我愛黑澀會》時「被偷錢、偷手機根本是常態」，讓眾人傻眼。中時新聞網 ・ 16 小時前
捕獲野生邱澤、許瑋甯 「夫妻互拍視角」太甜了
邱澤、許瑋甯2021年合作《當男人戀愛時》戲假情真，閃婚後4年才於今年8月迎來兒子Ian誕生。許瑋甯產後迅速復工，邱澤早前也忙為舒淇首部執導電影《女孩》宣傳。小夫妻最近被網友捕獲偷閒騎單車漫遊，2人有時並行，有時一前一後保持距離，輕鬆悠閒的氣氛下幸福滿溢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......風傳媒 ・ 12 小時前
海水太熱又鹹「恐怖異象」！害廣島牡蠣9成滅絕式死亡 空前慘況曝
日本廣島的「養殖牡蠣」向來以日本產量第一聞名，但從今年秋季開始，原本應該豐收的海域卻出現牡蠣大量死亡的警訊，10月進入收成季，廣島中部與吳市等沿岸地區的漁場災情越來越嚴重，不少養殖業者通報，疑似受到全球暖化、海水變熱影響，牡蠣死亡比例高達9成，產量大幅下滑，產業面臨嚴峻考驗，廣島縣知事湯崎英彥直言：「目前的狀況已是災害級別。」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
劉品言生了！女兒鼻挺+腳長「衝著漂亮來的」 連晨翔甜喊成傻瓜
女星劉品言今年6月官宣與小3歲男星連晨翔結婚，同時也宣布兩人已有愛的結晶，兩人因拍攝戴愛玲MV〈不想聽見的歌〉相識，之後又合作戲劇《舊金山美容院》定情。今（19）日劉品言在社群報喜訊，她已經誕下女兒了台視新聞網 ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前