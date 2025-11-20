金宇彬申敏兒修成正果 網一片叫好

金宇彬憑藉《繼承者們》暴紅後，曾連續2年來台舉辦粉絲見面會。（資料照片）

韓星金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，20日以手寫信向粉絲宣布即將步入禮堂的喜訊，表示「我要結婚了，和長時間一起走過來的那位戀人組成家庭」，並感謝粉絲多年支持。2人所屬經紀公司AM娛樂則補充，婚禮將於12月20日以非公開形式舉行，僅邀請家人與親近友人。

2人因2015年拍攝廣告相識後交往，2017年金宇彬罹患鼻咽癌治療期間，申敏兒始終不離不棄，之後更一起演出韓劇《我們的藍調時光》。這10年間多次被目擊海外約會，感情相當穩定。小兩口長期投入公益，關注弱勢族群，被稱為「善行情侶」，婚訊公開後，大批網友紛紛送上祝福，恭喜這對善良的佳侶修成正果。

金宇彬在信中也提到，希望2人未來能在大家的溫暖祝福下攜手前行，也不忘叮嚀粉絲注意健康：「在我們再次相見的那天到來之前，只要幸福地度過每一天就好，我很快再向大家問候，真的非常感謝。」