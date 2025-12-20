金宇彬申敏兒大婚倒數！網瘋傳趙寅成、孔曉振到場 豪華賓客團曝光
記者陳宣如／綜合報導
經歷十年愛情長跑，被視為韓國「男神女神」的模範情侶金宇彬與申敏兒，將於今（20）日晚間在首爾舉行非公開婚禮，低調升格演員夫妻。雖然僅邀請家人與至親好友，但外界對可能出席的明星賓客陣容仍高度關注，網路討論熱度持續升溫。
新郎方面，與金宇彬私交深厚的演藝圈好友多被點名可能出席，其中包括被粉絲戲稱為「模特兒界的復仇者聯盟」的李洙赫、洪宗玄、金英光與盛駿；與金宇彬合作《學校2013》的李鍾碩，兩人相識超過12年，也被視為熱門出席人選。此外，「趙Line」好友群，包括趙寅成、林周煥、車太鉉、金基邦與裴晟佑，同樣被外界點名可能低調到場。
婚禮主持人由金宇彬多年好友李光洙擔任，他與金宇彬及EXO成員都敬秀（D.O.）私下交情深厚，此次主持更受關注。不過，都敬秀因團體行程撞期無法出席，他表示，雖對無法見證好友人生重要時刻感到遺憾，但仍需以EXO活動為優先。
新娘申敏兒方面，被外界點名的摯友為孔曉振。兩人自學生時期兼職模特兒結識，友情延續二十年以上，後續又在戲劇《我們的藍調時光》中再度合作，私下互動密切，被視為新娘重要見證人。
金宇彬與申敏兒於2015年承認戀情，期間經歷金宇彬暫別演藝圈治療疾病的低潮期，兩人始終低調陪伴、維持穩定關係，鮮少在公開場合秀恩愛。此次婚禮雖採非公開形式舉行，但因兩人在演藝圈累積的好人緣與深厚情誼，仍被視為近期最受矚目的圈內盛事之一。
