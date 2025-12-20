金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善

韓星金宇彬和申敏兒愛情長跑10年修成正果，20日在首爾新羅酒店舉辦僅邀請親友的非公開婚禮，小兩口再婚禮前夕，除了透過所屬經紀公司AM娛樂公開唯美雪地婚紗照，也向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院等多個機構，合計捐贈韓幣3億元（約670萬台幣），延續多年來低調行善的善舉，不只接受祝福，也以實際行動傳遞溫暖助弱勢團體。

婚禮現場星光熠熠，司儀由金宇彬的摯友李光洙擔任，多位演藝圈好友到場祝賀，包括李炳憲、林周煥、金泰梨、嚴正花、李世榮、安普賢、南柱赫、柳海鎮、柳俊烈等演員，以及天團BTS成員V（金泰亨）、王牌製作人羅PD都是座上賓，華麗程度不輸隔壁棚的MMA頒獎典禮。

值得一提的是，金宇彬原本邀另一位好友EXO成員D.O.（都敬秀）唱祝福歌，不過因行程衝突，都敬秀當天要出席MMA頒獎典禮，只能忍痛作罷，但他仍先與EXO成員一同現身紅毯後，立刻驅車趕往婚禮現場，來回奔波近1個半小時車程，短暫停留15分鐘向這對新人致意，再趕回頒獎典禮，展現對好友的義氣。