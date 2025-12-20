金宇彬申敏兒婚禮眾星雲集！D.O.走完MMA紅毯趕場祝福太有義氣

都敬秀走完MMA紅毯後立刻趕去金宇彬的婚禮。（摘自YouTube）

韓國男團EXO成員D.O.（都敬秀）原本因將出席「2025 Melon Music Awards（簡稱MMA）」，不得已缺席摯友金宇彬的婚禮。台灣時間下午3點半左右，與EXO成員一同現身紅毯，沒想到卻在5點15分左右驚喜現身婚禮舉辦的新羅酒店，據韓媒報導，他在現場停留約15分鐘，簡單向新人致意後就離開返回頒獎典禮現場，為了親自到場祝賀好友新婚，選擇超過40分鐘的車程來回奔波，可說是相當有義氣。

金宇彬和申敏兒的婚禮採非公開形式舉辦，僅邀請雙方家人、親戚及親近友人出席，當天下午5點左右起，多位演藝圈至親好友仍陸續現身，司儀由與金宇彬交情深厚的李光洙擔任，外界原本以為他的另一位好友都敬秀會到場獻唱祝歌，不過都敬秀先前受訪時表示：「原本確實是由我來唱祝歌，也理所當然答應了，但之後確定要登上MMA舞台後，真的想了很多，大家都覺得很可惜。其實祝歌本來打算唱〈Popcorn〉的。」他也強調：「工作當然很重要，我認為EXO永遠是第一位。」並表示：「雖然不能唱祝歌心裡很難過，但我想之後要對宇彬哥更好。他也明白這是沒辦法的事，所以彼此都能理解，只是心裡還是會覺得可惜。」

金宇彬（左）和申敏兒20日舉辦婚禮，曬出絕美雪地婚紗照。（摘自經紀公司官方IG）

金宇彬和申敏兒愛情長跑10年終於修成正果，不少演藝圈好友都到場獻祝福，包括金泰梨、嚴正花、安普賢、柳俊烈、柳海鎮、李世榮等演員，以及天團BTS成員V（金泰亨）也都是座上賓，此外，小倆口在婚禮當天也透過所屬公司AM娛樂曝光宛如電影般的唯美雪地婚紗照，2人同時更捐出3億韓元（約670萬台幣）給韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及Good Neighbors等多個公益機構幫助弱勢族群，延續多年來低調做公益的善舉，以實際行動傳遞溫暖心意，讓外界看到後紛紛再對於這對新人獻上滿滿的祝福。

