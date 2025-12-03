金宇彬申敏兒婚禮細節搶先看！婚紗造型、Q版插畫喜帖雙曝光 甜蜜互動惹羨
金宇彬和申敏兒日前宣布今年12月20日結婚，說是韓劇照進現實的愛情童話也不為過，齊聚了浪漫愛情劇的所有吸睛要素，頂級大明星、姐弟戀、抗癌、10年不離不棄，然後畫下圓滿註腳，任誰都想為這對神仙眷侶獻上最高祝福！
令大家驚喜的是，接下來馬上有好友公開兩人的結婚喜帖，原來他倆早就準備好一切，現在是萬事俱備只欠結婚典禮了。
「插畫喜帖」裡有Q版新人
這封喜帖是金宇彬、申敏兒一筆一畫親手繪製而成，並由女方的造型師在IG曝光出來，非常與眾不同但又呼應兩人低調的性格。
喜帖上特別註明，裡頭的Q版新人插畫是申敏兒的手繪圖案，至於工整的文字則是金宇彬親筆寫的，內容如下：
誠摯邀請您參加金宇彬、申敏兒的婚禮
請和我們一同見證
2025年12月20日晚上7點
從插畫中可以看出申敏兒的漫畫天賦，簡單幾筆線條就勾勒出自己與金宇彬的特色，新郎戴著蝴蝶啾啾領帶，迎娶戴著王冠和漂亮耳環的新娘，就不知道這是否也在暗示女方擁有更高的家庭地位？
如此可愛又有巧思的喜帖，馬上引來網友的大聲讚美，認為光是一張喜帖就能感受到兩人滿滿的愛，而且還是金宇彬和申敏兒的共同創作，恰如這十年來兩人一起小心呵護、緊密相守的感情。
在首爾「新羅酒店」舉行婚禮
根據韓媒《OSEN》報導，兩人的經紀公司「AM Entertainment」已經證實，金宇彬、申敏兒將於12月20日在首爾新羅酒店舉辦婚禮。
首爾新羅酒店擁有完善的門禁系統和安全措施，深受許多明星的青睞，包括全智賢夫婦、張東健夫婦、南宮珉夫婦、Seven和李多海、金鍾民夫婦、曹世鎬夫婦等等，都在此舉辦婚禮。
可以想見金宇彬申敏兒為何也選在此處，而且這場不公開的私人婚禮，屆時將只有雙方的家人、親戚和熟人到場祝福。
根據韓國知名YouTuber金燮燮（Kim Seup-Seup）透露，她今年在這家酒店舉辦婚禮，包括場地費、裝潢、餐飲在內的婚禮，總花費為1.96億韓元（約420萬台幣），這還不是酒店內最高等級的婚禮費用。
此外，由於這對情侶自2015年7月公開交往至今超過10年，卻突然宣布結婚，導致一些人猜測女方「先上車後補票」，經紀公司同時也否認了申敏兒婚前懷孕的傳聞。
圖03：首爾新羅酒店的婚禮現場，經常會布置許多鮮花。（翻攝金燮燮 IG）
申敏兒搶先公布最愛婚紗
在一片喜氣洋洋的氛圍之下，申敏兒近日接受時尚雜誌專訪，也難得提前公開了自己對婚紗的喜好。
當被問及「有沒有哪件妳穿過的婚紗，到現在仍然覺得很漂亮」時，申敏兒回答：「我在韓劇《明天與你》（2017年）穿的那件現代風格的婚紗就很漂亮，人們總是認為婚紗要很華麗或者很女性化，但我覺得一件現代簡約的婚紗，更令人難忘。」
在《明天與你》中，申敏兒穿的純白婚紗，剪裁的確相當俐落簡單，展現出她的清純氣質，劇中與她搭檔結婚的則是演員李帝勳。
不得不說申敏兒的確很有自己想法，2017年當金宇彬確診鼻咽癌，她二話不說就暫停演藝事業守護在男友身旁，停工兩年之後才開始接戲，期間完全不炒作新聞，只是默默陪伴金宇彬渡過難關，這種深情又霸氣的愛情，已經是穿在她身上最棒的婚紗了。
韓國「三大BIN」都娶女神演員
比較有趣的是，金宇彬和申敏兒宣布結婚，還引爆了另一個話題：韓國「三大BIN」都娶了大美女！
所謂「三大BIN」，指的是三位名字帶「彬」（韓語發音為「bin」）的頂級男演員——元斌、玄彬、金宇彬，巧的是，這三位男神的結婚對象，清一色也都是韓國演藝圈公認、顏值與實力並存的女神演員。
元斌＆李奈映、玄彬＆孫藝珍、金宇彬＆申敏兒，每一對都印證著事業與愛情雙贏的婚姻故事，有網友還調侃表示，另一位女神金泰熙，怎麼卻嫁給Rain而不是Bin呢？
幸虧有人出來解圍說，Rain的韓語發音為「Bi」，其實與BIN也相去不遠，看來BIN字可能真帶有福氣的意思。
另一個巧合是，元斌、玄彬、金宇彬其實都不是本名，三人原名分別是金道鎮、金泰坪、金賢中，姓氏都是「金」的偶然，也為這三段姻緣撒下閃閃光環。
更多影劇娛樂相關：
朴正民青龍電影獎爆紅！6件事看懂他的魅力：自曝強迫症、D.P逃兵緝捕組服役背景曝光
金裕貞《親愛的X》演出早有伏筆！曝10年前就想挑戰 童星轉型大成功
BLACKPINK Jennie加入《換乘戀愛4》當演播室評論員 全網期待第四季渣男被狠狠吐槽
其他人也在看
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 15
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 95
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 229
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 83
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 4 天前 ・ 7
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 154
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 2
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 7
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 14
祈錦鈅離婚後疑熱戀小8歲陳任佑！首度正面回應 認了兩人私下關係
女星祈錦鈅因外型神似周子瑜，被網友封為「G奶子瑜」而備受關注。她上月25日才公開承認，與前夫早在去年10月已簽字離婚，不料近日又被爆，早在今年9月就與《原子少年》出身、年紀小8歲的陳任佑互動密切，甚至被拍到牽手，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27