金宇彬申敏兒婚禮細節搶先看！婚紗造型、Q版插畫喜帖雙曝光 甜蜜互動惹羨

金宇彬和申敏兒的結婚喜帖曝光。（翻攝tvN官網、belmakang IG）

金宇彬和申敏兒日前宣布今年12月20日結婚，說是韓劇照進現實的愛情童話也不為過，齊聚了浪漫愛情劇的所有吸睛要素，頂級大明星、姐弟戀、抗癌、10年不離不棄，然後畫下圓滿註腳，任誰都想為這對神仙眷侶獻上最高祝福！

令大家驚喜的是，接下來馬上有好友公開兩人的結婚喜帖，原來他倆早就準備好一切，現在是萬事俱備只欠結婚典禮了。

「插畫喜帖」裡有Q版新人

這封喜帖是金宇彬、申敏兒一筆一畫親手繪製而成，並由女方的造型師在IG曝光出來，非常與眾不同但又呼應兩人低調的性格。

喜帖上特別註明，裡頭的Q版新人插畫是申敏兒的手繪圖案，至於工整的文字則是金宇彬親筆寫的，內容如下：

誠摯邀請您參加金宇彬、申敏兒的婚禮

請和我們一同見證

2025年12月20日晚上7點

從插畫中可以看出申敏兒的漫畫天賦，簡單幾筆線條就勾勒出自己與金宇彬的特色，新郎戴著蝴蝶啾啾領帶，迎娶戴著王冠和漂亮耳環的新娘，就不知道這是否也在暗示女方擁有更高的家庭地位？

如此可愛又有巧思的喜帖，馬上引來網友的大聲讚美，認為光是一張喜帖就能感受到兩人滿滿的愛，而且還是金宇彬和申敏兒的共同創作，恰如這十年來兩人一起小心呵護、緊密相守的感情。

喜帖右邊寫著「作畫：申敏兒 文字：金宇彬」相當可愛。（翻攝belmakang IG）

在首爾「新羅酒店」舉行婚禮

根據韓媒《OSEN》報導，兩人的經紀公司「AM Entertainment」已經證實，金宇彬、申敏兒將於12月20日在首爾新羅酒店舉辦婚禮。

首爾新羅酒店擁有完善的門禁系統和安全措施，深受許多明星的青睞，包括全智賢夫婦、張東健夫婦、南宮珉夫婦、Seven和李多海、金鍾民夫婦、曹世鎬夫婦等等，都在此舉辦婚禮。

可以想見金宇彬申敏兒為何也選在此處，而且這場不公開的私人婚禮，屆時將只有雙方的家人、親戚和熟人到場祝福。

根據韓國知名YouTuber金燮燮（Kim Seup-Seup）透露，她今年在這家酒店舉辦婚禮，包括場地費、裝潢、餐飲在內的婚禮，總花費為1.96億韓元（約420萬台幣），這還不是酒店內最高等級的婚禮費用。

此外，由於這對情侶自2015年7月公開交往至今超過10年，卻突然宣布結婚，導致一些人猜測女方「先上車後補票」，經紀公司同時也否認了申敏兒婚前懷孕的傳聞。

圖03：首爾新羅酒店的婚禮現場，經常會布置許多鮮花。（翻攝金燮燮 IG）

首爾新羅酒店的婚禮現場，經常會布置許多鮮花。（翻攝金燮燮 IG）

申敏兒搶先公布最愛婚紗

在一片喜氣洋洋的氛圍之下，申敏兒近日接受時尚雜誌專訪，也難得提前公開了自己對婚紗的喜好。

當被問及「有沒有哪件妳穿過的婚紗，到現在仍然覺得很漂亮」時，申敏兒回答：「我在韓劇《明天與你》（2017年）穿的那件現代風格的婚紗就很漂亮，人們總是認為婚紗要很華麗或者很女性化，但我覺得一件現代簡約的婚紗，更令人難忘。」

在《明天與你》中，申敏兒穿的純白婚紗，剪裁的確相當俐落簡單，展現出她的清純氣質，劇中與她搭檔結婚的則是演員李帝勳。

不得不說申敏兒的確很有自己想法，2017年當金宇彬確診鼻咽癌，她二話不說就暫停演藝事業守護在男友身旁，停工兩年之後才開始接戲，期間完全不炒作新聞，只是默默陪伴金宇彬渡過難關，這種深情又霸氣的愛情，已經是穿在她身上最棒的婚紗了。

申敏兒在《明天與你》的婚紗照。（劇照）

韓國「三大BIN」都娶女神演員

比較有趣的是，金宇彬和申敏兒宣布結婚，還引爆了另一個話題：韓國「三大BIN」都娶了大美女！

所謂「三大BIN」，指的是三位名字帶「彬」（韓語發音為「bin」）的頂級男演員——元斌、玄彬、金宇彬，巧的是，這三位男神的結婚對象，清一色也都是韓國演藝圈公認、顏值與實力並存的女神演員。

元斌＆李奈映、玄彬＆孫藝珍、金宇彬＆申敏兒，每一對都印證著事業與愛情雙贏的婚姻故事，有網友還調侃表示，另一位女神金泰熙，怎麼卻嫁給Rain而不是Bin呢？

幸虧有人出來解圍說，Rain的韓語發音為「Bi」，其實與BIN也相去不遠，看來BIN字可能真帶有福氣的意思。

另一個巧合是，元斌、玄彬、金宇彬其實都不是本名，三人原名分別是金道鎮、金泰坪、金賢中，姓氏都是「金」的偶然，也為這三段姻緣撒下閃閃光環。

