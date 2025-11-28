金宇彬與申敏兒愛情長跑10年 12月婚禮喜帖曝光！充滿愛的巧思

金宇彬與申敏兒，兩人愛情長跑10年，將於12月20日結婚。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG)

南韓明星情侶檔金宇彬與申敏兒，兩人愛情長跑10年，將於12月20日結婚，而兩人的喜帖在昨（27）日曝光，充滿巧思的喜帖引發網友熱烈討論。

金宇彬與申敏兒的喜帖充滿巧思。（圖／翻攝自IG)

在兩人交往期間，歷經男方罹患鼻咽癌，並暫停演藝事業接受長達兩年的治療，包括35次的放射與藥物治療，這一路走來相當辛苦，女方始終不離不棄，感情堅定的他們，終於決定一起走入婚姻殿堂。

負責申敏兒造型長達15年的造型師，在昨（27）日在社群曝光了申敏兒和金宇彬的婚禮請帖，並寫下：「可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們。」照片中，可以看到喜帖是以簡單的線條素描呈現新郎與新娘，新娘戴著冠冕、婚紗與耳環，新郎則以領結與旁分髮型呈現。

另外，喜帖上寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。」插圖旁還標註了「圖：申敏兒、文：金宇彬」，這張請帖是由準新人親手完成的，申敏兒的插畫加上金宇彬的手寫字，相得益彰，讓人感受到兩人間的溫暖情感。

