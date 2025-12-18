金宇彬、申敏兒世紀婚禮倒數2天！ 李光洙確認當主持人

金宇彬（左圖）的婚禮將由好友李光洙主持。翻攝IG@____kimwoobin、翻攝IG@masijacoke850714

韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒將在週六（20日）於首爾新羅酒店大婚，兩人的世紀婚禮倒數2天，今（18日）傳出婚禮主持人將由演藝圈好友李光洙擔綱！金宇彬與申敏兒同屬的經紀公司AM娛樂已證實此事。

李光洙與金宇彬以及EXO成員D.O.都敬秀，是韓國演藝圈知名的死黨，三人甚至一起主持節目《種豆得豆》及《豆豆飯飯》。只是週六當晚剛好是2025 MMA（Melon Music Awards，甜瓜音樂獎），已確定將隨EXO出席的都敬秀，遺憾無法見證好友步入婚禮殿堂。

廣告 廣告

不過李光洙自然不會缺席，已確定擔綱當天的婚禮主持人，他所屬的King Kong by STARSHIP娛樂也發聲，「李光洙當天會負責主持。」

李光洙（左起）、都敬秀、金宇彬三人是演藝圈知名的好麻吉。翻攝IG @____kimwoobin

金宇彬與申敏兒因為拍攝服飾廣告相識，兩人自2015年公開認愛以來，曾攜手走過金宇彬罹患鼻咽癌的低潮期，長達近10年的穩定交往始終備受外界關注。後天兩人將在首爾新羅酒店大婚，讓這段備受祝福的良緣即將開花結果。



回到原文

更多鏡報報導

Apink普美未婚夫是誰？黑眼必勝Rado創作背景超狂 TWICE〈TT〉、請夏夯曲出自他手

EXO活動撞期金宇彬婚禮！都敬秀去不了 無奈吐：已想好婚禮歌曲

金宇彬、申敏兒婚禮倒數1個月！選新羅飯店完婚 豪奢場佈費用上看2億元