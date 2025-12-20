金宇彬、申敏兒世紀婚禮內幕！邀法輪法師主婚藏洋蔥 祝歌換他唱

金宇彬（左圖左）與申敏兒今晚正式升格夫妻，兩人的婚禮主婚人也曝光。翻攝IG@ament_official、翻攝IG@ven.pomnyun

金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店舉辦婚禮，愛情長跑10年的他們，正式升格夫妻。據韓媒《YTN Star》報導，今晚的婚禮歌手由Car, the garden擔綱，主婚人則是曾帶給金宇彬很大力量的法輪法師（법륜스님）。

今晚金宇彬與申敏兒的婚禮堪稱眾星雲集，兩人選在明星最愛的首爾新羅酒店「Dynasty Hall」完婚，該場地因為保安森嚴、場佈華麗，包括全智賢與富商老公崔俊赫、張東健與高素榮夫妻、SE7EN與李多海夫妻，以及「滑冰女王」金妍兒、「體操精靈」孫延在、韓國影后金玉彬，都選在這裡舉辦婚禮。

都敬秀撞場MMA！Car, the garden接棒當婚禮歌手

李光洙（左圖）與都敬秀都是新郎金宇彬的演藝圈至親。翻攝SPORTS TODAY

廣告 廣告

而今晚由於金宇彬的好友D.O.都敬秀，得隨EXO參與MMA典禮（Melon Music Awards），僅匆匆到場5到10分鐘，親自獻上祝福後就快閃離去，無法擔綱今晚的婚禮歌手。由曾擔綱《母胎單身大作戰》主持人的抒情歌手Car, the garden接下這份任務。

Car, the garden是今晚的婚禮歌手。翻攝OSEN

法輪法師擔綱婚禮主婚人

法輪法師曾為抗癌時期的金宇彬帶來心靈支撐。翻攝IG@ven.pomnyun

而主婚人則是韓國曹溪宗的法輪法師，在韓國是備受敬重的佛法老師、作家與社會活動家。報導指出，法輪法師私下會為演藝圈人士舉辦非公開的免費講座，金宇彬在對抗鼻咽癌時期，法輪法師曾給他極大的力量，因此找了法輪法師為他的婚禮獻上祝福。

今天小倆口的婚禮更是堪稱半個演藝圈大咖都來了，除了擔綱主持人的好友李光洙，連BTS成員V、韓國影帝李炳憲、愛情劇女王孔曉振、歌后嚴正化、同門師弟安普賢，以及南柱赫、金泰梨、李世榮、柳俊烈、裴晟佑、林周煥、尹敬浩、柳海鎮、金義聖、陳慶、李裕英等演員都到場。

BTS成員V（左起）、金泰梨、孔曉振都到場喝喜酒。翻攝NAVER

此外，編劇金銀淑、「羅PD」羅暎錫、「國民奶奶」高斗心、導演崔東勳、主持人朴京林也都是座上賓，也可看出兩人在演藝圈的好人緣。



回到原文

更多鏡報報導

半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場

2025 MMA／兩任前男友坐台下！Jennie超殺舞台網笑「像觀世音」 GD風光抱走7大獎

兄弟情太感人！都敬秀MMA空檔直衝新羅酒店 趕上金宇彬婚禮5分鐘快閃