金宇彬、申敏兒世紀婚禮 BTS V、李光洙、都敬秀「半個娛樂圈」都來了

韓星金宇彬和申敏兒於12月20日在首爾新羅酒店舉行了世紀婚禮，吸引眾多韓國娛樂圈好友前來祝福。婚禮現場星光熠熠，包括BTS成員V、李光洙、都敬秀等知名藝人都出席了這場盛會。官方同時釋出兩人在雪地拍攝的浪漫婚紗照，展現新人幸福甜蜜的時刻。這對相戀10年的情侶不僅完成人生大事，還在婚禮上捐出約640萬台幣給弱勢團體，傳遞愛與溫暖。

金宇彬與申敏兒的婚禮雖然是非公開性質，但仍吸引了眾多粉絲聚集在飯店外，希望能一睹貴賓風采。婚禮由李光洙擔任主持人，現場星光閃耀，BTS成員V、著名節目製作人羅PD、「國民男友」南柱赫，以及金泰梨、嚴正花、柳俊烈、李炳憲等知名藝人都受邀參加，可說是聚集了半個韓國娛樂圈的盛大場合。

這對新人於11月公開結婚喜訊，經過10年的愛情長跑終於修成正果。據韓媒報導，金宇彬在過去接受鼻咽癌治療期間，法輪法師曾在精神層面給予他極大支持，因此受邀擔任兩人的證婚人。在這個特別的日子裡，新人不忘行善，當場捐出3億韓元（約640萬台幣）給弱勢團體，展現他們的愛心與社會責任感。

官方發布的婚紗照中，金宇彬和申敏兒在雪夜中回眸一笑，將幸福定格在這美好瞬間。參與拍攝的造型團隊和工作人員也紛紛在社群媒體上分享祝福，他們特別提到申敏兒看向金宇彬的目光充滿愛意，就是典型新娘看著新郎的甜蜜神情。

這場婚禮不僅為粉絲帶來驚喜，也為韓國娛樂圈增添了一樁溫馨喜事。眾多粉絲通過各種管道獻上祝福，祝願這對新人婚後生活幸福美滿，共同譜寫人生新篇章。

