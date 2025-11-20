金宇彬、申敏兒交往10年宣布結婚了！攜手度過抗癌時期 婚禮在年底

韓國人氣演員金宇彬與同為演員的女友申敏兒愛情長跑10年，今（20）日迎來好消息，兩人終於要結婚了。金宇彬親自向粉絲傳達婚訊，表示「與陪伴我走過漫長歲月的那位伴侶，我們決定組成家庭、攜手邁向新的旅程」。經紀公司指出，2人婚禮將於12月20日在首爾以非公開形式舉行，僅邀請雙方家人及親近好友出席。

金宇彬和申敏兒2015年因拍攝廣告時產生好感，戀情曝光後雙方也大方承認。但在2017年時，金宇彬罹患鼻咽癌，無奈暫停演藝活動治療，期間申敏兒不離不棄，推掉工作攜手陪伴男友抗癌，終於熬到金宇彬康復回歸。如今金宇彬和申敏兒婚訊消息一出，網友一片叫好，許多人都送上祝福。

