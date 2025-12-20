金宇彬、申敏兒今天結婚！超甜婚紗照曝光 夫婦合捐3億做公益

金宇彬、申敏兒愛情長跑超過10年，今（11/20）官宣結婚。翻攝自微博



韓國演藝圈的模範情侶金宇彬、申敏兒，歷經10年愛情長跑、罹癌陰影，即將在今（12/20）晚步入禮堂。夫妻倆在婚禮前夕，還向多個機構捐贈了總計3億韓元（約新台幣706萬元），將愛心傳遞給更多需要幫助的人。

稍早在婚禮前夕，金宇彬和申敏兒的經紀公司A.M.娛樂公開了兩人的婚紗照，黑白風格呈現簡約而精緻的時尚感，公司在IG發文表示，「我們深切感謝所有支持他們的朋友，未來金宇彬和申敏兒將繼續在演藝事業上努力回報大家的祝福。」

金宇彬、申敏兒婚紗照。取自ament_official IG

據了解，婚禮司儀會由金宇彬的好朋友李光洙擔任，兩人長期在綜藝節目《種豆得豆》合作，結成感情深厚的好友，李光洙2023年也曾和申敏兒一起合作Netflix劇集《惡緣》。

另外，一開始有消息指金宇彬原本計劃邀請EXO的都敬秀（D.O.）演唱婚禮祝歌，但由於都敬秀需出席Melon Music Awards頒獎典禮，最後確認未能出席婚禮。

A.M.娛樂也證實，夫妻倆今年底也捐了3億韓元（約705萬元台幣）給燒燙傷基金會、首爾峨山醫院及援助機構「好朋友們」。

事實上，金宇彬與申敏兒一直以來都熱心參與慈善事業，申敏兒自2015年起便積極捐款，特別關注燒燙傷患者，並且持續支持低收入家庭的青少年；金宇彬則自2014年起，以匿名的方式資助低收入青少年，並積極捐助有需要的癌症病童。

