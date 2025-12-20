金宇彬、申敏兒今完婚！攜手捐款3億幫助弱勢

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣演員金宇彬與申敏兒在愛情長跑10年後，於今（20）日舉辦婚禮，正式步入婚姻殿堂。2人所屬經紀公司AM娛樂透露，金宇彬與申敏兒攜手向多個公益單位捐款，捐款總額達韓幣3億元，約合新台幣約670萬元。

韓國人氣演員金宇彬與申敏兒在愛情長跑10年後，於今（20）日舉辦婚禮，正式步入婚姻殿堂。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

2人在婚禮前夕捐款的多個公益機構，包含韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及國際救援組織「好朋友們（Good Neighbors）」，不忘延續他們低調行善的作風。據了解，申敏兒自2009年起便持續投入公益行列，至今已超過15年，金宇彬則自2014年開始匿名捐款。2人默默協助弱勢族群且在在森林大火等重大社會災害發生時，也多次主動伸出援手。

此外，2人將於今晚在首爾中區新羅酒店舉行婚禮，典禮採非公開形式，僅邀請至親家人與親密友人出席，婚禮司儀則由金宇彬好友、演員李光洙擔任。2人於2014年因工作合作相識，公開戀情的這10年來，攜手度過演藝圈的風風雨雨，陪伴在彼此身邊。如今兩人不但在愛情修成正果，也不忘以捐款報答社會，獲得外界滿滿祝福。



