金宇彬、申敏兒今晚大婚前先行善！ 暖捐3億韓元網讚爆

金宇彬（左圖）與申敏兒今晚預計在首爾新羅酒店完婚。翻攝IG@____kimwoobin、翻攝IG@ament_official

愛情長跑10年的金宇彬、申敏兒今（20日）晚將在首爾新羅酒店舉辦婚禮，兩人趁著大喜之日暖心發聲，透露今年也會持續參與公益，趁著年末樂捐3億韓元（約新台幣640萬元）！

金宇彬與申敏兒一向愛心不落人後，更常攜手捐款，兩人所屬的AM娛樂表示，今年兩人將向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Neighbors（好鄰居）等多個機構合計捐出3億韓元的善款，持續傳遞溫暖心意。

申敏兒早在2009年起，就持續透過捐款幫助弱勢孩童及年長者；金宇彬在2014年起也跟進申敏兒，持續對需要幫助的低收入戶青少年、小兒癌症病童及弱勢族群捐款行善，希望盡一己之力回饋社會，兩人的善舉也大獲好評。

愛情長跑10年修成正果！李光洙將主持婚禮

申敏兒已為戲多次穿上婚紗，也讓粉絲好奇今晚的新娘扮相。翻攝IG@ament_official

廣告 廣告

兩人2014年因拍攝服裝廣告結緣，進而相戀，已從2015年公開戀愛至今，申敏兒更陪著2017年診斷罹患鼻咽癌的金宇彬，走過抗癌的低潮。兩人今晚將大婚正式升格夫妻，演藝圈好友預計到場獻上祝福，婚禮主持人已確定由好友李光洙擔綱，原本婚禮歌手預計由D.O.都敬秀獻唱，但他因為撞期EXO活動，遺憾缺席。



回到原文

更多鏡報報導

「華航林依晨」再婚迎新生命！曬9月超巨孕肚 手抖喊：倒數24天了

獨家／17年婚姻保鮮「每天必做1事」 蜜雪揭夫妻唯一衝突過程

韓綜震撼彈！「挑食的新姐」捲非法醫療、吃蝴蝶藥減肥 《驚六》3人停工製作單位發聲了