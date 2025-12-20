金宇彬、申敏兒今晚大婚前先行善！ 暖捐3億韓元網讚爆
愛情長跑10年的金宇彬、申敏兒今（20日）晚將在首爾新羅酒店舉辦婚禮，兩人趁著大喜之日暖心發聲，透露今年也會持續參與公益，趁著年末樂捐3億韓元（約新台幣640萬元）！
金宇彬與申敏兒一向愛心不落人後，更常攜手捐款，兩人所屬的AM娛樂表示，今年兩人將向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Neighbors（好鄰居）等多個機構合計捐出3億韓元的善款，持續傳遞溫暖心意。
申敏兒早在2009年起，就持續透過捐款幫助弱勢孩童及年長者；金宇彬在2014年起也跟進申敏兒，持續對需要幫助的低收入戶青少年、小兒癌症病童及弱勢族群捐款行善，希望盡一己之力回饋社會，兩人的善舉也大獲好評。
愛情長跑10年修成正果！李光洙將主持婚禮
兩人2014年因拍攝服裝廣告結緣，進而相戀，已從2015年公開戀愛至今，申敏兒更陪著2017年診斷罹患鼻咽癌的金宇彬，走過抗癌的低潮。兩人今晚將大婚正式升格夫妻，演藝圈好友預計到場獻上祝福，婚禮主持人已確定由好友李光洙擔綱，原本婚禮歌手預計由D.O.都敬秀獻唱，但他因為撞期EXO活動，遺憾缺席。
