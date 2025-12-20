金宇彬、申敏兒今結婚「婚紗照美翻了」 暖捐3億韓幣行善

金宇彬和申敏兒今天結婚。(圖/翻攝ig)

韓星金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，今（20日）舉行私人婚宴，僅邀請親朋好友。上午，兩人所屬經紀公司首度公布金宇彬、申敏兒的婚紗照，浪漫又幸福。此外，夫妻倆在婚禮前夕，大手筆捐韓幣3億元（約台幣670萬元）給多個公益機構，相當善良。

金宇彬、申敏兒經紀公司20日發文：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮。對於大家為這兩位即將共同開啟人生珍貴新篇章的新人，所送上的溫暖祝福與支持，我們深表感謝。今後，申敏兒與金宇彬演員也會努力以身為演員更好的面貌來回報大家。謝謝大家！」

婚紗照中，申敏兒身穿平口禮服，拿著繡球花，和老公金宇彬站在飄著雪花的雪地，對鏡頭回眸一笑，臉上盡是幸福。據悉，金宇彬、申敏兒今晚將在新羅飯店宴客，好友李光洙擔任司儀主持。

金宇彬和申敏兒的婚紗照曝光。(圖/ig@ament_official)

在婚禮前夕，兩人所屬公司也揭露新人的善行。金宇彬、申敏兒今年底分別捐錢給韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構，總計韓幣3億元（約台幣670萬元）。

金宇彬、申敏兒2015年拍廣告而相識、相愛，2017年男方罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，陪伴金宇彬走過艱辛的治療期。這對夫妻過往就長期投入公益、關注弱勢族群，被稱為「善行情侶」。

