金宇彬、申敏兒今結婚！李光洙當司儀 超浪漫雪地婚紗照曝光

南韓演員金宇彬與申敏兒20日晚間將在首爾中區新羅酒店舉行非公開婚禮，司儀由金宇彬的好友李光洙擔任。其所屬經紀公司也首度在IG公開兩人在雪地中洋溢幸福笑容婚紗照，令大批粉絲紛紛湧入貼文留言祝福。

金宇彬、申敏兒婚紗照曝光 。 （圖／翻攝自ament_official IG）

金宇彬、申敏兒經紀公司AM娛樂20日表示：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮，非常感謝大家在這對新人邁向人生珍貴起點時所給予的溫暖祝福與支持。未來，兩人也將持續以演員身分繼續努力，透過更好的作品回饋大家的愛與關注。」

金宇彬、申敏兒將在20日舉辦婚禮。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

經紀公司也透露，2人於年底共同向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構捐贈善款，總額達韓幣3億元（約新台幣670萬元），持續為需要幫助的弱勢族群提供實質援助。

