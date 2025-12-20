金宇彬、申敏兒公開浪漫婚紗照 大婚前暖捐3億做公益

【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，晉升夫妻，儀式將以非公開形式進行。兩人的浪漫婚紗照也首度公開，申敏兒拿著捧花開心望向鏡頭，看來十分甜蜜。小倆口也趁大喜之日，向多個公益團體捐款，總共捐出3億韓元（約台幣670萬元）。

金宇彬、申敏兒公開甜蜜婚紗照。（圖／翻攝自韓網）

金宇彬、申敏兒2015年合作廣告結緣，兩人戀情長跑近10年，期間還歷經金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒陪伴他度過化療，直到恢復健康。因此兩人婚訊一公開，粉絲及外界都紛紛獻上祝福。



金宇彬、申敏兒所屬經紀公司AM娛樂表示，「申敏兒和金宇彬承諾將彼此相伴一生，在多年相處中建立起的深厚信任基礎上攜手前行。」金宇彬也特地向粉絲公布手寫信，信中感性寫到「我要結婚了。我要和陪伴我多年的人組建家庭，攜手共度餘生，希望大家能為我們加油，讓我們的未來更加溫暖。」婚禮主持人已確定由好友李光洙擔認，原訂由D.O.都敬秀擔任婚禮歌手，但因跟EXO活動撞期只能缺席。



此外，AM娛樂今也對外表示，申敏兒與金宇彬近期向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益團體捐款，金額合計多達韓幣3億元（約新台幣670萬元）。

