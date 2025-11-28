金宇彬、申敏兒喜帖太有愛！手繪風和字跡超溫馨

金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，將在12月20日舉行婚宴，獲得粉絲祝福。而兩人的喜帖於27日曝光，簡單又充滿巧思的風格，引起網友熱烈的討論。

為申敏兒打點造型15年的造型師，27日在IG公布金宇彬、申敏兒的喜帖，用黑色手繪線條畫出新人，新郎留著旁分、別上黑色蝴蝶結，新娘則佩戴皇冠、耳環，身穿無肩帶平口禮服。另外，喜帖上還寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。」並在手繪圖旁註明「圖：申敏兒、文：金宇彬」，可知這張喜帖是由準新人共同親手製作完成，誠意滿滿，風格又溫馨、獨特。

造型師也在文中回憶跟申敏兒認識15年的點滴，從初次見面後，就對申敏兒印象深刻，兩人很快地成為朋友，一點一滴累積歡笑、哭泣等回憶。如今，申敏兒遇見跟她一樣溫暖的金宇彬，將展開幸福的下一階段，造型師為她感到高興，也誇讚兩人的喜帖很美。

金宇彬、申敏兒2015年拍廣告而相識、相愛，2017年男方罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，陪伴金宇彬走過艱辛的治療期。交往10年來，小倆口的感情穩定，且長期致力公益、關注弱勢族群，被稱為「善行情侶」。所以，金宇彬官宣婚訊時，網友普遍送上祝福。而準新人所屬經紀公司AM娛樂補充，婚禮將於12月20日以非公開形式舉行，僅邀請家人與親近友人。

