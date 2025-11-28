金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非公開形式進行。而兩人的喜帖在27日意外曝光，許多粉絲看到上面的一個小巧思都十分感動，更直呼：「完全是他們的風格。」

金宇彬、申敏兒婚禮請帖曝光。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

金宇彬與申敏兒在愛情長跑10年後最終修成正果，即將步入人生下個階段。而負責申敏兒造型長達15年的造型師27日在社群分享了兩人的婚禮請帖，並寫下：「可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們」。

從造型師曝光的照片中，可見喜帖是以白色為底，並用簡單的黑色線描繪出新郎新娘的模樣。新郎為旁分造型加上領結，新娘則是皇冠、耳環與婚紗。但值得注意的是，圖案旁標著寫著：「圖申敏兒、文金宇彬」由此可知請帖是由兩人親手設計，相當用心。

金宇彬、申敏兒的婚禮請帖是自己設計的，相當用心。（圖／翻攝自IG）

其實金宇彬與申敏兒是於2015年因合作Giordano廣告結緣進而交往，兩人互相陪伴至今10年的時間。而金宇彬2017年5月被診斷出鼻咽癌時，中斷演藝活動專心休養，2022年才正式回歸演藝圈，當時申敏兒也在第一時間表示，會陪對方度過抗癌的過程。本月22日兩人終於宣佈結婚消息，讓粉絲相當開心，當時金宇彬還以手寫信方式，向粉絲傳達喜訊，「我想第一個把這個消息告訴一直以來愛與支持我的粉絲，所以寫下這封信。是的，我要結婚了。我會和陪伴我很久的人組建家庭，攜手共度餘生。」





