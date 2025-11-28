金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「1細節超有愛」收到就幸福

南韓模範情侶金宇彬和申敏兒將於下月20日結婚。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）





南韓模範情侶金宇彬和申敏兒彼此陪伴過疾病，愛情長跑10年，在本月20日終於宣布結婚喜訊，將於12月20日舉辦非公開婚禮。昨（27日）兩人的喜帖也曝光，充滿巧思的設計引發討論。

申敏兒身邊陪伴15年的造型師，分享了申敏兒和金宇彬的婚禮請帖。（圖／翻攝自IG）

申敏兒身邊陪伴15年的造型師，昨日公開了申敏兒和金宇彬的婚禮請帖，很簡單的簡筆畫和手寫字，不過卻飽含了兩人滿滿的情誼，以簡單的線條素描呈現新郎與新娘，新娘戴著冠冕、婚紗與耳環，新郎則以領結與旁分髮型呈現，造型師也配文寫下了：「可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們。」

另外，喜帖上寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025.12.20晚上7點。」並還可愛標註了圖文分別來自申敏兒和金宇彬」，由兩人親手完成的請帖，讓人感受到滿滿甜蜜。



