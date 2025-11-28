金宇彬、申敏兒喜帖曝「藏超萌巧思」 邱澤、許瑋甯周五大婚

韓星金宇彬和申敏兒宣布將於12月20日舉行婚禮，兩人親自設計的喜帖近日曝光，充滿溫馨巧思。金宇彬與申敏兒自2015年拍攝廣告相戀，攜手走過10年感情長跑，共同度過彼此生命中的低潮期。與此同時，台灣演藝圈也傳來喜訊，邱澤與許瑋甯將於今日（28日）在五星級酒店舉辦婚宴。值得注意的是，許瑋甯的夢幻婚紗由曾為國際天后泰勒絲製作禮服的台灣品牌「NICOLE+FELICIA」設計打造。

金宇彬與申敏兒的喜帖由兩人親自設計。（圖／翻攝自韓網）

金宇彬近日現身仁川機場，準備飛往泰國參加時尚活動。身為「天生的衣架子」，他寬闊的肩膀完美撐起灰色針織衫，面對鏡頭時還不忘送出迷人微笑。雖然事業繁忙，但他的感情生活同樣甜蜜。金宇彬與申敏兒日前宣布將攜手步入禮堂，婚禮即將在12月20日舉行。

申敏兒與金宇彬愛情長跑多年修成正果。（圖／翻攝自申敏兒、金宇彬IG）

兩人的喜帖設計簡約卻充滿溫度，是新人共同分工合作的成果。申敏兒負責以簡潔線條繪製新郎新娘的人物插圖，金宇彬則親自手寫邀請函文字。這對情侶自2015年拍攝廣告時墜入愛河，相戀期間互相扶持，陪伴彼此度過人生最低潮的時刻，如今終於修成正果。

邱澤與許瑋甯28日舉辦婚禮。（圖／夏朵創意行銷提供）

台灣演藝圈也有喜事將在今日（28日）發生。「當男人戀愛時」CP檔邱澤與許瑋甯結婚後喜獲寶寶，今日將在五星級酒店舉辦婚宴，預計將有眾多明星出席共襄盛舉。

