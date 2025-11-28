金宇彬、申敏兒喜帖曝！「1細節」藏巧思 網感動：就是他們的作風

娛樂中心／林昀萱報導

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在經歷11年愛情長跑後，將在12月20日舉辦婚禮，並以低調方式、不對外公開進行。隨著婚禮即將到來，兩人的喜帖也曝光！

金宇彬因為拍攝廣告工作認識女友申敏兒，兩人從2015年公開戀愛至今已交往11年，期間金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒始終不離不棄陪伴治療，兩人也多次被目擊一同約會、互相替作品打氣，被譽為「最強長跑情侶」。此外，兩人累計捐款已超過11億韓元，堪稱演藝圈公認的「善行典範」。

金宇彬、申敏兒拍攝廣告結緣，愛情長跑11年。（圖／翻攝自微博）

韓媒日前報導，一直以來相當低調的兩人即將在12月20日舉辦不公開婚禮，申敏兒造型師也在27日曬出兩人婚禮喜帖寫道「可愛又有品味的情侶們，真心祝福你們」。只見喜貼上以白底黑色線條簡單描繪新郎、新娘，以手寫字寫下「金宇彬與申敏兒的婚禮邀請。邀請您一同見證！」時間為2025年12月20日晚上7點，插圖旁還標示畫出自申敏兒、文字則是金宇彬撰寫。

金宇彬、申敏兒喜帖曝光。（圖／翻攝IG@belmakang）

深具新人風格的喜帖被分享至社群平台Threads引起討論，眾人也紛紛送上祝福：「我們的新娘是真的在畫自己」、「好可愛！會這樣..完全就是他們的作風」、「畫好可愛，字好漂亮」、「超級可愛！好期待他們的婚禮照，幸福美滿一輩子！」「神仙眷侶終於啊」、「我會狠狠祝福」。

