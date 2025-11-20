金宇彬、申敏兒婚禮倒數1個月！選新羅飯店完婚 豪奢場佈費用上看2億元
愛情長跑10年的金宇彬、申敏兒今（20日）官宣將在12月20日在首爾低調完婚。據《體育朝鮮》隨後獨家報導，婚禮倒數1個月的小倆口，選在首爾新羅酒店完成人生大事，該飯店也是韓流明星鍾愛的頂級婚宴場地。
全智賢也在這出嫁！韓流明星世紀婚禮鍾愛新羅酒店
報導指出，兩人已敲定在新羅飯店完婚，而飯店中的「Dynasty Hall」是韓國頂級婚宴場地之一，以高級場佈與嚴密隱私聞名。包括全智賢與富商老公崔俊赫、張東健與高素榮夫妻、SE7EN與李多海夫妻，以及「滑冰女王」金妍兒、「體操精靈」孫延在都選在這裡完成終身大事。上週日（16日）韓國影后金玉彬，也選在這裡嫁作人婦。
豪華場佈費用上看2億韓元
先前韓媒在報導金妍兒婚禮時，曾推估在新羅酒店舉辦婚禮的整體費用。當時的婚禮規劃師透露，「天花板的水晶吊燈都需要額外加價，當天甚至得在吊燈上加入大量鮮花布置。」而婚禮費用除了基本的場地租借費，還將依照婚禮花藝、布幔等場佈規劃，以及餐食、酒水等多項選配內容而有所不同，整體價格多落在1億（約新台幣235萬元）至2億韓元（約新台幣470萬元）之間。
而《日刊體育》也曝光金宇彬、申敏兒的婚禮籌備進度，提到兩人近來行程滿檔，其實只決定了婚期與場地，關於婚禮主持人、證婚人、婚禮歌手等細節都尚未敲定。演藝相關人士也透露，「兩人都希望低調完成終身大事，因此婚禮僅邀請雙方家人、親戚與少數熟識好友。」
