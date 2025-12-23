金宇彬、申敏兒婚禮超美！藏滿巧思「連菜單都親手設計」 夫妻合捐700萬做公益

南韓演藝圈知名情侶檔申敏兒與金宇彬，在交往10年後正式步入婚姻。兩人於20日晚間7時，在首爾中區新羅酒店低調舉行婚禮，僅邀請親友出席，現場氣氛溫馨而莊重。

婚禮由金宇彬多年好友、演員李光洙擔任主持，證婚人則是與兩人淵源深厚的法輪師父。祝歌環節由歌手Car, the Garden獻唱，選擇的是申敏兒曾演出的電視劇《海岸村恰恰恰》插曲〈Romantic Sunday〉，為現場增添浪漫氛圍。現場也可見兩人親手設計的菜單與喜帖，手繪插畫搭配手寫文字，展現新人獨特巧思。

廣告 廣告

金宇彬、申敏兒精心準備婚禮小物和謝禮。（圖片來源：韓網）

法輪師父在證婚致詞中，特別提到自己與這對新人長年的因緣。他表示，自己與兩人相識已久，也一路看著他們走過人生的重要階段。先前金宇彬因健康狀況不佳，經歷一段相當艱難的時期，當時申敏兒不僅陪伴在側，甚至抱著供米前往慶州南山觀世音菩薩前祈禱，跨越宗教界線為對方祝福。法輪師父感慨，金宇彬如今能夠恢復健康，和申敏兒牽手站在婚禮現場，正證明了兩人緣分有多深。

金宇彬、申敏兒在溫馨感人的氛圍中舉行婚禮。（圖片來源：韓網）

婚禮照片在近日陸續曝光，申敏兒身穿親自挑選的純白婚紗，展現優雅氣質；金宇彬則以黑色經典西裝亮相。負責婚禮拍攝的團隊也透露，在拍婚紗照當天正好遇上初雪，氣溫偏低，但整個團隊與新人都保持愉快狀態。當申敏兒穿著婚紗走向金宇彬時，男方的眼神「完全就是新郎的表情」，讓在場人員印象深刻。

金宇彬、申敏兒拍婚紗照當天下起唯美初雪。（圖片來源：韓網）

申敏兒與金宇彬於2015年公開戀情，2017年男方發現罹患鼻咽癌，因而暫停演藝工作進行治療，這段期間申敏兒始終陪伴左右，成為他面對病痛時的重要支柱。如今金宇彬順利康復，兩人更一起投入公益回饋社會，在婚禮當天向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及國際救援團體「好朋友們」等單位，合計捐出3億韓元（約700萬元台幣），讓喜事錦上添花。

完成婚禮後，兩人也將陸續回歸作品。申敏兒預計出演Disney+原創影集《再婚皇后》，金宇彬則將透過tvN新劇《禮物》與觀眾見面。

延伸閱讀

金宇彬甜蜜報喜「對，我要結婚了」！和申敏兒愛情長跑10年 12/20舉辦婚禮

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格