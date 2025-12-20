金宇彬、申敏兒婚紗照曝光！兩人婚前低調捐706萬

娛樂中心／杜子心報導



南韓演藝圈模範情侶金宇彬、申敏兒，愛情長跑10年，今（20）日晚間將在首爾中區新羅酒店低調舉行非公開婚禮，正式升格夫妻。兩人一路走來不只攜手挺過事業高峰與人生低潮，婚禮前夕更以行動傳遞愛心，向多個公益機構合計捐出3億韓元（約新台幣706萬元）。，讓這場喜事不只甜在心頭，也暖進社會角落。此外，兩人的婚禮細節同樣成為焦點，包括司儀人選、祝歌安排與到場賓客，都引發外界高度關注。





李光洙（右）將擔任金宇彬（左）的婚禮主持人，而都敬秀（中）因行程無法排開確定缺席。（圖／翻攝自IG@masijacoke850714）

今（20）日金宇彬與申敏兒的婚禮前夕，兩人所屬經紀公司A.M.娛樂透過IG公開兩人的黑白婚紗照，簡約低調卻充滿質感，金宇彬與申敏兒在雪地中穿著西裝與婚紗 ，一同轉身對鏡頭露出幸福的笑容，畫面閃瞎大票粉絲朋友，A.M.娛樂也在文中感謝各界祝福，表示兩人未來將以更好的作品回報支持。兩人的婚禮主持人確定由金宇彬的多年好友李光洙擔任，兩人私交深厚，無論戲劇或綜藝都建立長年情誼。至於原本盛傳將獻唱祝歌的EXO成員都敬秀，因行程撞上「Melon Music Awards 2025」活動確定缺席，是否會由其他重量級歌手接棒仍保密。

金宇彬（左）與申敏兒（右）多年來持續低調行善。（圖／翻攝自IG@____kimwoobin、@illusomina）





金宇彬與申敏兒在2015年因合作廣告結緣相識相戀至今，兩人一直以來在幫助弱勢上總是不遺餘力。A.M.娛樂證實，金宇彬與申敏兒在今年底前，已陸續向燒燙傷基金會、首爾峨山醫院，以及援助機構「好朋友們（Good Neighbors）」捐款，總額達3億韓元（約新台幣706萬元）。這對新人多年來持續低調行善，申敏兒自2015年起長期關注燒燙傷患者等較少被注意的族群；金宇彬則自2014年開始匿名資助低收入戶青少年，也在新冠疫情、森林火災等重大事件中多次伸出援手。

