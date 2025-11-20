金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 愛情長跑10年「12月辦婚禮」

金宇彬、申敏兒宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram@____kimwoobin、＠illusomina）

南韓知名演員金宇彬因廣告拍攝結緣同為演員的女友申敏兒，兩人被爆出緋聞後大方認愛，交往已長達10年。金宇彬於今（20）日稍早親自宣布，金宇彬、申敏兒預計在12月20日舉辦婚禮，儀式將以非公開形式進行。

36歲金宇彬與41歲的申敏兒自2015年5月交往至今，已長達10年。而金宇彬今日下午在自己的粉絲俱樂部上傳親筆信，他表示，想把好消息最先傳達給毫不吝嗇給予關愛和支持的我們「彬（粉絲名）」們。

金宇彬寫道，「是的，我要結婚了。和相伴已久的戀人組成家庭，現在想一起走下去。希望大家能夠支持我們，讓我們的路變得更加溫暖。」金宇彬同時提醒大家天氣變冷，要好好注意自身健康狀況，不要感冒、要幸福的過生活。

隨後金宇彬與申敏兒共同所屬的經紀公司AM娛樂也發聲表示，兩人以長期交往積累的信任為基礎，約定成為彼此的另一半，婚禮將於12月20日在首爾某處以非公開的形式舉行，僅邀請雙方家人、親戚和熟人出席。

金宇彬和申敏兒於2015年2月時，因一同擔任某服裝品牌的廣告模特相識，同年7月被爆出戀情後，僅隔40分鐘就承認戀人關係。2017年金宇彬不幸被診斷為鼻咽癌後中斷活動，申敏兒近3年間一直陪伴在身邊，展現堅定不移的愛情。如今兩人公開戀愛10年後，正式結為夫妻。

