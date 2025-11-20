金宇彬、申敏兒宣布12月結婚！愛情長跑10年 昔互相扶持戰勝癌症

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國演員金宇彬、申敏兒交往10年，今（20）日宣佈結婚喜訊。對此，經紀公司也證實此事，並透露兩人的婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非公開形式進行。

金宇彬、申敏兒宣布12月結婚。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

金宇彬與申敏兒所屬經紀公司AM娛樂發出聲明表示，「演員申敏兒和金宇彬基於長期交往中建立的深厚信任，承諾成為彼此的伴侶。」兩人將於12月20日在首爾舉行婚禮，並以非公開形式進行，當天僅雙方的親近的家人、朋友出席。公司強調，兩人婚後也會繼續專注於演藝事業，「懇請大家對這對做出人生重大決定的新人給予溫暖的支持和祝福，他們將繼續致力於演員事業，努力回報大家一直以來給予他們的愛。」

廣告 廣告

金宇彬也在粉絲俱樂部公開親筆信，親自向粉絲報告喜訊，「我想第一個把這個消息告訴一直以來愛與支持我的粉絲，所以寫下這封信。是的，我要結婚了。我會和陪伴我很久的人組建家庭，攜手共度餘生。」

據悉，金宇彬與申敏兒2015年因合作Giordano廣告結緣，進而傳出緋聞，而當時兩人也迅速認愛，穩定交往至今10年的時間。2017年5月金宇彬被診斷出鼻咽癌，中斷了所有演藝活動專心休養，直到2022年才正式回歸演藝圈，而當時申敏兒也在第一時間發出聲明表示，會陪對方度過抗癌的過程。如今兩人修成正果，外界也紛紛給予祝福。





更多FTNN新聞網報導

10億女神王宥忻再婚了！「新郎身分」曝光：我的心很誠實

《大學生了沒》男星結婚3年後悔了！爆料老婆顧人怨 「煮菜難吃從沒失望過」

Perfume西脇綾香宣布結婚！與「好友兼粉絲」成一生伴侶 嫁粉絲夢想成真

