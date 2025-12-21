金宇彬、申敏兒結婚了！ 雪中浪漫婚紗照曝光

南韓演藝圈模範情侶金宇彬和申敏兒。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒 IG）





韓星金宇彬、申敏兒婚禮在周六（20日）舉行，現場眾星雲集，包括李炳憲、孔曉振、「BTS」的V都現身，讓網友直呼「半個演藝圈的人都來了」；同時他們也釋出婚紗照，兩人在雪中回眸微笑，浪漫又幸福。

雪花紛紛飄落，男女主角回眸一笑，南韓演員金宇彬與申敏兒，黑白婚紗照曝光，拍攝當天，剛好碰上南韓今年初雪，儘管天氣寒冷，但在雪地拍攝，彷彿置身韓劇之中。

文化日報記者安進勇：「兩人也是廣告明星，但拒絕了大多數的贊助，他們決定打造一場，只屬於他們的婚禮，而引起更多話題。」

廣告 廣告

金宇彬、申敏兒，2014年拍攝廣告時相識，隔年開始公開交往，至今交往10年。兩人周六在首爾新羅酒店，低調舉行婚禮，由好友李光洙主持，賓客包括李秉憲、「BTS」的V、柳俊烈、孔曉振以及金泰梨等人，好友「EXO」的D.O都景秀，則是有行程，短暫出席15分鐘後離開。超豪華賓客名單，幾乎半個演藝圈都到場祝福這對新人。



【更多東森娛樂報導】

●愛情長跑10年！金宇彬、申敏兒宣布結婚 曾陪度過鼻咽癌

●前1個月宣布婚訊 「申敏兒遭疑帶球嫁」 經紀公司回應了

●金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「1細節超有愛」收到就幸福

