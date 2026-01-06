金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月！網嗨等「蜜月寶寶」登場 新劇計畫也曝光

記者陳宣如／綜合報導

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在歷經十年愛情長跑後，終於在去年12月走進婚姻禮堂。今（6）日，經紀公司AM娛樂證實，兩人已啟程前往西班牙展開蜜月之旅。經紀公司表示：「日前兩人正在西班牙度蜜月，先享受屬於新婚夫妻的時光，回國後再陸續投入各自的演藝行程。」至於外界敲碗的家庭生育規劃，經紀公司暫未提供進一步資訊。

金宇彬（左）、申敏兒（右）去年（2025）12月20日完婚，今（6）日經紀公司證實兩人去西班牙度蜜月，享受新婚夫妻的甜蜜時光。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

這對年齡相差5歲的演藝圈姊弟戀組合，最早於2014年拍攝廣告時結識，並在2015年正式公開戀情。這十年間，兩人共同經歷了各種人生挑戰，其中包括金宇彬的鼻咽癌治療與康復過程，申敏兒全程陪伴支持，兩人的堅定情誼也獲得大眾祝福。

兩人婚禮於2025年12月20日在首爾舉行，由金宇彬親友李光洙擔任主持，法輪師父擔任證婚人，歌手Car, the garden現場獻唱申敏兒主演韓劇《海岸村恰恰恰》OST〈Romantic Sunday〉，現場氣氛幸福溫馨。當日，兩人亦向翰林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院以及和平人權難民支援中心等多個機構捐贈總計3億韓元善款，讓婚禮這天更有意義，善舉引起廣泛關注。

金宇彬（左）、申敏兒（右）前往西班牙展開蜜月之旅，享受完2人時光後再回國投入拍戲。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

目前，金宇彬與申敏兒正在西班牙享受浪漫蜜月，放鬆休息之餘，也為之後回歸演藝工作做準備。據悉，申敏兒近期將回歸Disney+影集《再婚皇后》，而金宇彬將主演tvN新劇《Gift》，劇中飾演一名充滿熱情的高中棒球教練，預計於2027年播出。而粉絲們除了期待兩人未來新作品，也相當期待「蜜月寶寶」登場，直呼兩人基因組合「根本是顏值天花板，想不期待都難！」

