金宇彬、申敏兒西班牙蜜月 被粉絲捕捉 無名指婚戒超閃

金宇彬與申敏兒低調完婚。（Ralph Lauren提供）

韓國男星金宇彬與申敏兒自2014年拍廣告相識後展開戀情，歷經10年愛情長跑，期間金宇彬曾罹患鼻咽癌，申敏兒全程陪伴，直到他順利康復。兩人於去年底低調舉行婚禮，僅宴請親友，主持婚禮的是金宇彬好友李光洙，長期尊敬的法輪師父擔任證婚人。婚後，他們前往西班牙度蜜月，享受二人世界，竟被幸運網友捕捉，金宇彬手上更疑似帶著婚戒，閃瞎眾人。

金宇彬與申敏兒婚禮辦完後，就前往西班牙特內裏費島度蜜月，兩人1月初在當地一家韓式餐廳被網友巧遇。當天金宇彬身穿酒紅色毛衣，佩戴婚戒，狀態良好，親切與粉絲簽名合影，展現難得的親民一面。據悉，選擇西班牙主要考量包括對韓國旅客免簽及冬季氣候宜人，有利於避開媒體關注，享受私密蜜月時光。

不少粉絲分享巧遇照片，熱烈討論夫妻甜蜜模樣，甚至期待他們能孕育蜜月寶寶。網友紛紛留言：「哇 戒指好顯眼啊！祝福」、「戴著婚戒，人夫感一下來了」、「哇，什麽時候我能偶遇個明星」、「真好，羡慕＋1」、「他眼睛跟以前不一樣」、「看得出來很幸福」、「好甜啊」、「兩個人真的太配了，一定要幸福啊」。

金宇彬與申敏兒的姊弟戀歷經10年風雨，感情穩定。婚禮中，法輪師父分享兩人在精神與公益上的深厚緣分，特別提到申敏兒長期資助貧困兒童及脫北者孩童。經紀公司AM娛樂表示，新人婚後將先享受新婚時光，回國後再投入演藝工作。，這段甜蜜且堅定的愛情故事，從戀情、康復陪伴到婚禮與公益行動，持續打動粉絲，成為韓流圈幸福典範。

