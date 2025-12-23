金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！

（圖／品牌提供）

這絕對是 2025 年末最溫暖的一則消息！南韓演藝圈公認的「模範情侶」金宇彬與申敏兒，在 12 月 20 日於首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）頂級 Dynasty Hall 舉行了非公開婚禮。現場以純白花海與璀璨水晶燈布置，宛如電影片場般夢幻。這段始於 2015 年、挺過男方鼻咽癌化療低潮的 10 年愛情，終於在眾好友的見證下，譜出了最動人的幸福篇章。

新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質

身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽搭配 Louis Vuitton Galaxie 系列 頂級鑽石項鍊，價值高達 600 萬，讓她在舉手投足間盡顯貴氣。​

Elie Saab 2026 春季系列婚紗 / 約 901,246 元（28,600美元）、Louis Vuitton Galaxie 頂級珠寶系列項鍊 / 6,750,000 元、Louis Vuitton LV Diamonds 鑽石耳環 / 價格店洽。（圖／品牌提供）

新郎穿搭：Ralph Lauren 紫標西裝 展現墨黑紳士品味

金宇彬則展現了頂級超模的氣場，身穿 Ralph Lauren Purple Label 的 MTM 訂製墨黑絲絨西裝，俐落的劍領與緞面領結細節，將他修長的身型襯托得更為挺拔，溫柔牽著申敏兒的模樣，眼底滿是寵溺，這份深情完全藏不住！​

Ralph Lauren Purple Label MTM 訂製絲絨西裝 / 價格店洽。（圖／品牌提供）

細節巧思：從雪地婚照到香氛伴手禮

除了婚禮現場，先前曝光的雪地婚紗照也引發熱議。申敏兒選用了紐約小眾品牌 Danielle Frankel 的馬甲混搭長裙，展現時尚又靈動的現代感。而寵妻出名的金宇彬，更貼心準備了兩人都非常喜愛的 Acqua di Parma 藍色地中海系列作為賓客伴手禮，讓每一位參與者都能帶走這份屬於地中海的暖陽香氣。

Acqua di Parma 藍色地中海阿瑪爾菲無花果淡香精 100ml / 9,800 元、30ml / 6,800 元。（圖／品牌提供）

這場婚禮不僅是兩位巨星的結合，更是對「不離不棄」最好的詮釋。從 10 年前的廣告邂逅到如今共組家庭，我們也祝福這對神仙眷侶，未來的每一天都像這場婚禮一樣，充滿光輝與溫暖。

