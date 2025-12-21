金宇彬、申敏兒豪華婚禮 初估砸1億韓幣！找法師證婚原因揭曉

金宇彬、申敏兒的婚禮在新羅飯店舉行婚禮。翻攝自ament_official IG、THE SHILLA SEOUL官網



金宇彬、申敏兒昨（12/20）晚在新羅飯店舉行婚禮，現場眾星雲集，包括李炳憲、孔曉振、編劇金銀淑、羅PD等人出席。據悉，該婚禮場地豪華，且隱密性十足，初估布置加上餐費就要1億韓幣（約200萬元台幣），被形容為「天價」。

綜合韓媒報導，兩人請來法輪師父當主婚人，傳出是金宇彬先前罹患鼻咽癌時，對方給了心靈支持，建立起深厚交情；主持人則是金宇彬的好友李光洙擔任。

新羅飯店的婚宴場地豪華，圖為官網照。翻攝自THE SHILLA SEOUL官網

韓媒拍到出席賓客星光熠熠，柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、孔曉振、李炳憲、高斗心、南柱赫、安普賢、裴正南、李世榮、金義聖、陳慶、編劇金銀淑、羅PD等，幾乎是半個演藝圈的人都來了。

最令人感動的是，本來要唱祝歌的D.O.（都敬秀），因為EXO在MMA頒獎典禮也有表演，只好取消。他下午先走MMA星光大道，再急奔婚禮現場，待了約1小時，又再返回MMA，來回車程約2小時，以行動展現兄弟情。

婚禮保密功夫做到家，一張照片都沒有外流。據悉，婚禮辦在新羅飯店最頂級的Dynasty Hall，除了隱密性高，也相當奢華。從官網照片可見，華麗的水晶造景搭配大量花飾，顯得高雅又氣派。

曾有婚禮策畫師透露，Dynasty Hall基本費用已高，水晶吊燈需額外加價，再加上餐費及其他布置，費用推估至少1億韓幣（約200萬元台幣）。過去全智賢、金妍兒、金玉彬等人也是在此舉辦婚禮。

