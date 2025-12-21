金宇彬、申敏兒1億婚禮曝光！法輪法師證婚 背後原因揭曉：和罹癌有關

記者王培驊／綜合報導

金宇彬（左）與申敏兒（右）今（20）日在首爾新羅飯店舉行婚禮。（圖／翻攝自IG@ament_official）

南韓演藝圈再添佳話，愛情長跑10年的金宇彬與申敏兒，昨（20）日晚間於首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉行非公開婚禮，正式結為夫妻。儘管現場雲集眾多一線大咖，整場婚禮卻維持高度保密，場內照片零外流，隱密程度之高再度引發外界關注。

首爾新羅飯店 Dynasty Hall婚宴場地圖。（圖／翻攝自新羅飯店THE SHILLA SEOUL官網）

首爾新羅飯店 Dynasty Hall婚宴場地圖。（圖／翻攝自新羅飯店THE SHILLA SEOUL官網）

據悉，兩人的婚禮選在新羅飯店最頂級的 Dynasty Hall 舉辦，該場地向來以隱私性高、規格頂級著稱，過去全智賢、金妍兒、金玉彬等藝人婚禮也皆在此舉行。曾有婚禮策畫師透露，Dynasty Hall 的基本費用本就不斐，天花板的水晶吊燈屬於額外加價項目，若加上餐費、舞台與整體佈置，整場婚禮花費推估至少高達韓幣 1 億元以上（約新台幣 200 萬元），被形容為「天價婚禮場地」。

廣告 廣告

首爾新羅飯店 Dynasty Hall婚宴場地圖。（圖／翻攝自新羅飯店THE SHILLA SEOUL官網）

雖然婚禮現場畫面未對外曝光，但仍有網友翻出新羅飯店官網公開的 Dynasty Hall 內部裝潢照，只見整體空間以白色與象牙色為主調，搭配大量水晶吊燈與紫色、粉色、白色系鮮花點綴，宛如高級宮廷宴會廳，氣氛華麗卻不浮誇，令人不禁想像婚禮當天的浪漫場景。

金宇彬與申敏兒在圈內的人氣和人緣皆極佳。（圖／翻攝自IG@ament_official）

婚禮當天賓客陣容同樣成為話題焦點。包括 BTS 成員 V、金泰梨、嚴正化、孔曉振、柳俊烈、李光洙、李炳憲、高斗心、南柱赫、安普賢、裴正南、李世榮、金義聖、陳慶、編劇金銀淑、羅 PD 等演藝圈重量級人物皆親自到場祝賀，足見兩人在圈內的人緣與地位。

李光洙、EXO D.O.、林周煥、趙寅成與金宇彬是圈內好友。（圖／翻攝自金基邦IG）

其中最令人動容的，莫過於 EXO 成員 D.O.（都敬秀）為兄弟「硬擠行程」現身婚禮。D.O. 當天下午 3 點才以 EXO 身分走上《Melon Music Awards》星光大道，約 5 點半就被拍到現身新羅飯店，短暫停留不到一小時後，又立刻返回頒獎典禮會場，來回車程預估超過 2 小時。即便無法留下獻唱祝歌，仍親自到場祝福，兄弟情全寫在行動上。

據韓媒報導，婚禮主婚人由法輪師父擔任，祝歌則由 Car, the garden 獻唱，原本預計由 D.O. 擔任祝歌嘉賓，但因行程撞期最終作罷；婚禮主持則交由與金宇彬交情深厚的李光洙負責。法輪師父與金宇彬的緣分，也被提及與他過去罹患鼻咽癌時的心靈支持有關。值得一提的是，兩人在婚禮前也低調行善，向多個公益單位捐出合計約 3 億韓元善款，延續一貫溫暖、內斂的作風。

更多三立新聞網報導

Jennie同台2前男友！唱到有關前任歌詞「他們在想我」 她台上1反應曝光

GD又遭質疑！唱一半「麥克風給後輩」 韓媒狠批：迴避高強度演出橋段

休傑克曼陷謀殺案！「驚傳慘死牧場」捲入超毛命案 竟出動綿羊抓兇手

阿湯哥回來了！告別特務「合作金獎名導改拍喜劇」 他喊：會驚豔全世界

