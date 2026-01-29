金安保網路平台非法吸金逾2.8億 負責人張仕霖遭求刑13年

新北地檢署。呂志明攝



金安保網路平台有限公司涉嫌自2020年起推出「安心33專案」及「益壽年年專案」，以「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」為號召，吸引不特定民眾參與，非法吸金高達2.8億元。新北地檢署調查後認為負責人張仕霖及其他8名涉案人員與金安保公司，涉犯《銀行法》、《詐欺犯罪危害防制條例》等罪，依法起訴。並對張仕霖求刑13年。

檢警調查，張仕霖等人推出的「安心33互助保障」及「益壽年年專案」，宣稱為「終生保險」，並承諾意外身故可獲10萬元補助，月繳互助金3600元，年費1200元，且繳費滿36期後可享有高額利率回報。然而，實際上該專案並無合法保險資質，屬於以高報酬為誘因吸引民眾加入的非法集資行為。

廣告 廣告

此外，張仕霖等人要求會員介紹他人參與，並設置「業務」、「主任」、「經理」及「總監」等階級，按比例抽成佣金，其中主任抽成40％、經理50％、總監60％。檢方指出，該模式實質上為變相的多層次傳銷，犯罪所得至少達2億8153萬6200元。

新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝於去年10月指揮刑事局展開搜索行動，前往新北市三重、新莊等12處地點進行搜查，並拘提張仕霖等人到案並將張男收押禁見。檢方同時扣押相關被告名下資產，包括現金220萬8308元、銀行存款937萬2984元、美金33.62元、日幣85萬5元，以及土地3處（公告現值約7萬8208元）、一輛BMW汽車（鑑價134萬5000元）與有價證券一批（估值124萬2800元）。

檢察官調查後在今日全案偵結，依法將負責人張仕霖等人起訴。檢察官審酌張仕霖長期以互助之名行詐欺之實，藉此牟取巨額不法利益，不僅對社會弱勢造成嚴重傷害，更對國家金融秩序構成重大威脅。檢方強調，張仕霖將非法所得用於償還個人債務、出國享樂、購買奢侈品及豪車代步，至今未見悔改，也未與任何被害人和解，因此建請法院從重量處13年以上有期徒刑。

更多太報報導

清代雞籠山「舟至即沉」傳說 基隆氣象站秀「1證據」解密

台股ETF真股王00631L將1拆22 3/24分割前最後交易日

低價芥花油混充橄欖油2年獲利1500萬 2公司負責人各80萬交保