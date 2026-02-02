金安保違法吸金2.8億 負責人名下BMW豪車95萬元拍定

BMW740LI SEDAN 在拍賣前開放民眾檢視。新北分署提供



金安保網路平台有限公司非法吸金，新北地檢署日前將負責人張仕霖等人起訴。其中登記在張男名下1輛BMW 740LI豪車，檢察官認定是犯罪所得，囑託新北分署進行變價，新北分署今(2/2)日舉行拍賣會，最後以95萬元拍定。

新北地檢署查出，張仕霖等人推出的「安心33互助保障」及「益壽年年專案」，以終生保險為名，吸引民眾參與，並承諾意外身故可獲10萬元補助，月繳互助金3600元及年費1200元，且聲稱繳費滿36期後可享高額利率回報。

廣告 廣告

張仕霖等人還設計多層次傳銷模式，要求會員介紹他人參與，並設置「業務」、「主任」、「經理」及「總監」等階級，按比例抽成佣金，最高抽成達60％。整個集團犯罪所得至少達2億8153萬6200元。

新北地檢署調查後認為負責人張仕霖及其他8名涉案人員與金安保公司，涉犯《銀行法》、《詐欺犯罪危害防制條例》等罪，依法起訴。並對張仕霖求刑13年。

金安保負責人張仕霖名下的BMW 740LI豪車，新北分署最後以95萬元拍定。新北分署提供

檢察官在偵辦這起案件時，查扣登記在張仕霖名下的BMW 740LI豪車，認定為犯罪所得之物，為避免因長期閒置而貶值，影響後續追徵與被害人求償，新北地檢署特囑託新北分署進行變價。

新北分署在今(2/2)日上午10時，在12樓拍賣室公開拍賣吸引4組競標者到場，拍賣官在介紹車輛狀況及拍賣規則後，以95萬元起標。然而，由於有民眾指出該車涉及2件重大交通違規，恐將被吊扣牌照至少1年，導致現場一度無人出價。直至拍賣官準備宣告流標前，3號競標者才舉牌喊價95萬元。經在場檢察事務官同意後，拍賣官隨即敲槌拍定。

據了解，該輛BMW 740LI出廠於2019年4月，車齡約7年，排氣量為2,998cc，行駛里程數為78,628公里，外觀及內裝維護良好，但因違反道路交通管理處罰條例，目前牌照已遭吊扣至2月21日止。另該車尚有滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰共計約12萬元，需由得標者自行負擔。

得標者3號先生表示，他目前經營安養中心，對BMW 740LI情有獨鍾，其現有座駕即為相同車型且已使用逾10年。3號先生認為，即便該車需待一年後才能重新領牌上路，但考量其性能及價格，仍屬划算之選擇。

新北分署提醒民眾，應提高警覺，勿輕信網路上未經查證的高獲利投資資訊。如遇疑似詐騙情事，請即時撥打165反詐騙專線查證，共同防制詐欺犯罪。此外，新北分署透過公開透明的拍賣機制，成功將犯罪所得之物變價，不僅保全財產價值，更展現法務部跨機關合作打擊犯罪及維護被害人權益之決心。

更多太報報導

看守所過農曆年！台積電3內鬼二度被延押禁見 法院只開放「兩類人」探視

協調李四川、劉和然卡關？侯友宜：農曆年前確定最適合人選

AI教父輝達黃仁勳離台秀中文「馬上發財」！預告今年是亮眼一年、 COMPUTEX必出席