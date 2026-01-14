「金安保」假保險吸金上億！黑幫戴「假RM表」炫富拉客

受害者決定組成自救會，到公司抗爭。（圖／東森新聞）





網路平台「金安保公司」宣稱不用體檢、沒有年齡上限，吸引老年人、弱勢族群等「拒保戶」投保，被檢警查出，實際上是一場龐氏騙局，共吸金超過1億元，至少2800多名會員受害。幕後主嫌是竹聯幫會長，不只把被害人的錢拿去買名車，還戴假的RM名表炫富。

檢警到商辦大樓，對這間金安保公司進行搜索，因為他們假保險、真吸金，高達1億元，受害會員至少2800人。

「金安保網路平台」宣傳影片：「每個加入的會員，都有一份完整的契約書，有地方法院的管轄。」

集團鎖定高齡拒保族，傳單上面還強調，人人都可以保，月費3600元，繳滿3年近13萬，身故可以領回25萬，而繳滿5年21萬，身故可以領回33萬。不過後來期滿解約的人太多，集團無法負荷，因此他們又推出一個新方案來詐騙。

而且規定每個月只限12人申請解約，已經排隊排到2年後，大家越等越不對勁，決定組成自救會，到公司抗爭。會長也首度出面揭露吸金手法。

「金安保詐騙案」自救會會長何先生：「我自己本身也是專業保險人，我自己都會被受騙，但是這種是比較緩慢的，利用人性弱點，利用業務員開枝展葉，遍佈全台灣，小額的方式3600元，大家都會覺得不痛不癢的。」

公司還會把會員吸收成業務，繼續招募親友加入，佣金抽成高達40-60％，遠高於一般正常體系，營造合法企業外觀，實際運作模式卻是龐氏騙局。

檢警查出，幕後主嫌是竹聯幫天龍堂新莊會吳姓會長和張姓成員，兩人花錢買百萬豪車、價值70萬的勞力士，甚至還戴假的RM名表炫富拉客。更誇張的是，公司對外宣稱用於保障會員的安定基金，帳戶內只剩4000元，被害人就擔心求償無門，一毛錢都拿不回來。

