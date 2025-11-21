金安獎新北雙冠 侯：從教育扎根打造更安全交通

(記者謝政儒綜合報導)全國交通安全最高榮譽「金安獎」今（21）日舉行頒獎典禮，新北市政府道安團隊此次榮獲「交通安全教育」及「公路監理」分組冠軍，市長侯友宜表示，金安獎除了表揚各界對交通安全的努力，也是檢視城市交通治理的重要指標，感謝第一線守護市民的交安英雄，市府將持續以「人本交通」全面邁向智慧化交通管理，打造更安全、便利的城市







侯友宜指出，新北市幅員遼闊，各項運具及道路環境複雜，交通治理需從教育扎根。此次在交通安全教育評選獲得績優的莒光國小，長期落實交通安全課程與校園周邊改善，讓孩子在更安全的環境通學，是最佳學習典範。市府也持續推動通學環境改善，從號誌標線到通學動線，逐步升級全市 331 所學校通學環境。侯友宜強調，建立孩子的安全意識是交通安全的起點，新北會持續以教育為核心，從小扎根。



侯友宜感謝所有努力付出的交安英雄，他強調，交通安全不只是道路順暢，更要讓所有交通運具在城市中安全共存，市府持續推動智慧交通建設，明（115）年將啟用新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以科技完善交通安全網。