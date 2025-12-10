金宣虎、高允貞新劇《愛情怎麼翻譯？》 背靠背前導海報公開

Netflix今（10日）宣布韓國浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》將於明年1月16日上線，劇中描繪能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾），與世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間因工作牽起、不時錯頻卻逐漸靠近的戀愛旅程。

金宣虎憑《海岸村恰恰恰》、《苦盡柑來遇見你》、《Start-Up》累積高人氣，此次飾演溫柔細膩又有點笨拙的口譯員；高允貞則因《Sweet Home》、《還魂》、《機智住院醫生生活》人氣持續上升，兩人的對戲氛圍帶有新鮮感，有機會擦出新火花。

《愛情怎麼翻譯？》編劇由《還魂》、《德魯納酒店》洪氏姊妹執筆，《紅丹心》導演柳英恩執導，本劇跨日本、加拿大、義大利取景，畫面如旅行日記般串起不同語言的距離與迷惘。官方同步公開前導海報，以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日Netflix獨家上線。