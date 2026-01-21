金宣虎只吃玉米瘦掉8公斤！「迷人肩線」靠這些健身動作





「酒窩王子」金宣虎，與高允貞在《愛情怎麼翻譯？》CP感炸裂，尤其金宣虎水汪汪小狗大眼睛再次電翻粉絲，他甚至曾在節目上放送養眼胸肌，「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的身材，更是讓大批網友忍不住露出姨母笑。以下帶你來了解金宣虎如何保養，以及保持體態的健身菜單。

金宣虎只吃玉米激瘦8公斤

金宣虎相當注重日常飲食健康，除了飲食清淡，他也努力戒斷「含糖飲料」，包括愛喝冰美式咖啡但不加糖、零卡可樂取代含糖飲料，雖愛吃辣炒年糕，但會控制攝取「重口味食物」，以免身體水腫，影響上鏡「營業中」的模樣。

金宣虎曾在綜藝節目《二天一夜》分享飲控內容，幫助自己在1個月內瘦了8公斤。

減少攝取碳水化合物。

平時不吃白飯。以「玉米、地瓜」取代。金宣虎分享冬天時自己常吃地瓜、馬鈴薯和玉米，因為太愛玉米，連續一個月只吃玉米，不吃其他主食「激瘦8公斤」，讓他感到相當意外。玉米除了膳食纖維增加飽足感，也能幫助腸胃蠕動與消水腫。

維持運動習慣增肌減脂

除了飲控，金宣虎維持「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的方式，也少不了透過運動增肌減脂保持好心情。

運動前： 喝含咖啡因飲料、BCAA運動飲料以及代餐奶昔。

引體向上、舉啞鈴： 打造迷人的太平洋肩。雕塑訓練身形過程會運動到背部、手臂與核心肌群等肌肉群。

有空散步或騎腳踏車：健身同時保持身心健康。

金宣虎曾在金鍾國的Youtube頻道一起宣導「運動時重要的不是量，而是怎麼練」的運動觀念，且分享健身動作包括：

繩索下拉（Lat Pulldown）： 刺激菱形肌、斜方肌下部與肱二頭肌，幫助打造寬闊倒三角背部線條。

坐姿胸推（胸推機）： 專注在胸肌發力，提升胸部厚度與線條立體感（是動作控制力不穩的新手的入門選擇，調整座椅和手把高度，就能上手）。

單手划船： 是健身房非常熱門的訓練動作，幫助左右側背肌平衡，同時強化厚度與線條。

T槓划船（T-Bar Row）：訓練整個背部肌群，打造「厚實背肌」與立體輪廓

金宣虎曾和金鐘國一起分享健身動作。圖片來源：FB@造咖、YT@김종국 GYM JONG KOOK

